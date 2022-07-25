CHP'li Baltacı: "Erdoğan, 84 Milyon İnsan Çalışsın Çabalasın, Mutlu Bir Azınlığa Baksın İstiyor. Ama Artık O Devir Kapandı"

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Düzce'de; "Bu ülkeden, bu ülkenin insanlarından, bu ülkenin evlatlarından yine fedakarlık istedi. 20 yıldır milyarlarca dolarlık ihale verdiği yandaşlarından hiçbir şey istemedi. Bu ülkenin kaynaklarıyla üç yerden, beş yerden maaş bağlandığı; eşinden, dostundan, sülalesinden hiçbir şey istemedi. Çünkü Erdoğan'ın tercihi belli. Erdoğan, 84 milyon insan çalışsın çabalasın, mutlu bir azınlığa baksın istiyor. Ama artık o devir kapandı" dedi.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Düzce'de; CHP İlçe Başkanlığı'nın olağanüstü kongresinde konuştu. Baltacı, şunları söyledi:

"Bu ülkeden, bu ülkenin insanlarından, bu ülkenin evlatlarından yine fedakarlık istedi. Asgari ücreti yüzde 150 olan enflasyona ezilmiş milyonlarca işçiden, fedakarlık istedi. Gübre ve mazota para yetiştiremeyen köylülerden fedakarlık istedi. Bir diploma, iki diploma, üç diploma sahibi olup da işsiz milyonlarca gençten sabır istedi. Evinin geçimini sağlamaya çalışan, ancak her gün şiddet gören bu ülkenin kadınlarından fedakarlık istedi. Kredi borcunu ödeyemeyen esnaftan fedakarlık istedi.

Bir şeye dokunmadı. 20 yıldır milyarlarca dolarlık ihale verdiği yandaşlarından hiçbir şey istemedi. Bu ülkenin kaynaklarıyla üç yerden, beş yerden maaş bağlandığı; eşinden, dostundan, sülalesinden hiçbir şey istemedi. Çünkü Erdoğan'ın tercihi belli.

Erdoğan 84 milyon insan çalışsın çabalasın, mutlu bir azınlığa baksın istiyor. Ama artık o devir kapandı. O devri kapatacağız, bu defteri kapatacağız. Bu ülkenin önüne, yepyeni tertemiz bir sayfa açacağız. Kapılarımız açık, gönüllerimiz açık. Dün bu ülkede, hangi saikle olursa olsun; AK Parti'ye, MHP'ye ya da bir başka partiye oy vermiş yurttaşlarımıza sesleniyorum. Gelin birlikte olalım. Bu iş artık, bir parti meselesi olmayı çoktan aşmış, bir memleket meselesi haline gelmiştir."

ANKA / Yerel