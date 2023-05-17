CHP Kars Milletvekili Alp, Kars Belediyesi Önünde: '28 Mayıs'ta Seçimi Kazandığımızda Bu Kayyum Buradan Gidecek. Halkın İradesi Tecelli Edecek'

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, mazbatasını aldıktan sonra Kars Belediyesi önünde “Kars halkı şahidim olsun. 28 Mayıs’ta seçimi kazandığımız gün bu kayyum buradan gidecek. Halkın iradesi ne ise tecelli edecek, bu kayyum buradan gidecek. Kars halkına söz veriyorum” dedi.

TACETTİN DURMUŞ

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, mazbatasını aldıktan sonra Kars Belediyesi önünde "Kars halkı şahidim olsun. 28 Mayıs'ta seçimi kazandığımız gün bu kayyum buradan gidecek. Halkın iradesi ne ise tecelli edecek, bu kayyum buradan gidecek. Kars halkına söz veriyorum" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman, milletvekili adayları Onur Uludaşdemir, Evren Yerdelen, il ve ilçe teşkilatları, partiler ve Millet İttifakı İl Başkanları ile bugün basın açıklaması düzenledi. İnan Akgün Alp ve beraberindeki partili gurup, Kars Belediyesi önünden ayrıldıktan sonra esnaf ziyareti yaptı. Bu sırada Kars'ta 21 yıl aradan sonra Kars'ta ilk kez CHP'nin milletvekili çıkardığını söyleyen yöresel aşıklardan Arif Gülcani, İnan Akgün Alp için sazı eşliğinde doğaçlama türkü söyledi.

"BÜTÜN SANDIKLARA SAHİP ÇIKTIK"

İnan Akgün Alp yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Seçim gecesinden bir örnek vererek bu seçimin nasıl kazanıldığını ve oluşturduğumuz Kars modelinin başarısını dikkatinize sunmak istiyorum. Gece yarısı köylere intikal eden bu arkadaşlarımızdan bazıları köy camilerinde kaldılar. Araçla intikal edenler araçlarında beklediler. Bazıları da köy halkına tanrı misafiri olarak sabah saat 6'da görevlerinin başında oldular. Sabah itibarıyla hemen hemen tüm sandıklarda görevlilerimiz tamamlanmış durumdaydı. Seçim günü ise sabah erken saatlerden itibaren yaklaşık 100 araç ve 400 evladımızla Kars'ın 384 köyüne sandık görevlilerini ziyarete başladık. Sandıklar kapandıktan sonra gece saat 2'ye kadar Kars'ın tüm köylerinde ıslak imzalı tutanakları toplamıştık. Seçim gecesi bazı ilçelerde veri akışı kesilince adliyeler önündeki kuşatmaları da dağıtarak bütün sandıklarımıza sahip olduk. Islak imzalı tutanaklar elimizde olduğu için bu seçimi zafer ile taçlandırdık. İşte seçimi kazanmanın sırrı buradadır. Bizi başarıya götüren sağlam ve sarsılmaz bir irade, tavizsiz ve dirençli duruşunuz ve kampanya boyunca kullandığımız temiz bir dildir. Ben bu mazbatayı o gece görev yapan gizli kahramanlara hediye ediyorum.

"KUVAYİ MİLLİYE RUHUNDA AYRIM YOKTUR"

Bugün Türkiye'de tüm sandıklara egemen olan, en başarılı il Kars'tır. Bununla gurur duyuyorum, bu çabanın neticesinde mazbatasını en önce alan milletvekili olarak karşınızdayım. Bu ruh Kars ruhudur, bu ruh Kuvayi milliye ruhudur ve seçimin ikinci turunu kazandıracak olan irade ve ruh Kars'tan bütün Türkiye'ye örnek olacak mahiyettedir. Cumhurbaşkanlığı seçimini de Kuvay-i Milliye ruhu ile kazanacağız. Bu ruh bölgeseldir, yereldir her ne kadar bölgesel ve yerel olsa da amaç ve ilkeleri tüm ülke için aynıdır. Bugün bu amaç cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaktır. Kuvay-i Milliye ruhunda doğu batı ayrımı yoktur, Türk Kürt ayrımı yoktur, Alevi Sünni ayrımı yoktur, zengin fakir ayrımı yoktur Kuvayi milliye hareketine Erzurum katıldı ama Kars geri kalmadı Maraş katıldı ama Sinop geri kalmadı, Urfa katıldı ama Çanakkale geri kalmadı işte bu ruhta hiç kimseyi dışlamak ve ötekileştirmek yoktur, Cumhurbaşkanlığı ikinci turunu ülkemize kazandıracak olan işte bu ruhtur.

"KARS'TA BAŞLAYAN RUH TÜRKİYE'Yİ SARACAK"

Baskı ve şiddet nereden gelirse gelsin diz çökmeyeceğiz seçim meydanlarında haykırdığımız gibi eyvallah etmeyeceğiz. Bizi bölmek ayrıştırmak, kutuplaştırmak istiyorlar, biz inadına barış diyeceğiz, inadına kucaklaşma diyeceğiz. İkinci tura daha iyi hazırlık yapacağız, Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda kullanılmayan oyları sandığa taşıyacağız, aradaki farktan kat be kat fazla oy sandığa yansımadı. Oy kullanmayan seçmenleri vatan müdafaasına davet ediyorum. Demokrasiden yana bütün güçleri siyasi düşünceleri bir kenara bırakarak vatan müdafaasına davet ediyorum. Gençlerimizi göreve davet ediyorum, kadınları göreve davet ediyorum, tüm halkımızı ve bütün vatansever unsurları göreve davet ediyorum. Kars'ta başlayan hareket bütün Türkiye'yi saracak. Nasıl ilk miting Kars'ta başladıysa ve bütün Türkiye umut olduysa, Kars'ta kazanılan başarı da bütün Türkiye'ye umut olacak. Sevgili halkımız; eğer, hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse, çaresi yok biz kazanacağız."