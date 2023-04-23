CHP Karabük Milletvekili Adayı Bayram Karadağ: "Bizi Hiç Kimse PKK ile Yan Yana Koyamaz"

CHP Karabük Milletvekili adayı Bayram Karadağ Karadağ, "Bizi hiç kimse PKK ile yan yana koyamaz. Siz gidin Oslo’nun hesabını sorun, siz gidin Habur sınır kapısının hesabını sorun, siz gidin Osman Öcalan’a Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda mektup okutturanlara hesap sorun" dedi.

TUNAKAN YILDIRIM

CHP Karabük Milletvekili adayı Bayram Karadağ Karadağ, "Bizi hiç kimse PKK ile yan yana koyamaz. Siz gidin Oslo'nun hesabını sorun, siz gidin Habur sınır kapısının hesabını sorun, siz gidin Osman Öcalan'a Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda mektup okutturanlara hesap sorun" dedi.

CHP Safranbolu İlçe Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı'nın 2. Gününde Safranbolu Belediyesi sosyal tesislerinde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Doğuşcan Aygün, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, CHP Milletvekili adayları Cevdet Akay, Abdullah Çakır ve Bayram Karadağ ile partililer katıldı. CHP dönem il başkanlarından ve 28. Dönem milletvekili adayı Bayram Karadağ'ın konuşma yaptığı sırada ceketinin iç cebinden çıkarttığı Türk Bayrağı ile söylediği sözler salondaki yüzlerce partiliden alkış topladı.

"BİZ ÖNCE KENDİMİZE İNANACAĞIZ"

Bayram Karadağ konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk partisi iktidarının arifesindeyiz. Türk halkı için dini bayramlar çok önemli ama bakın milli bayramlar da çok önemli. Bizim halkımız dini ve milli bayramları içinde özdeşleştirmiş bir halk. Yıllardır ne yazık ki milli bayramlarımızı yaşayamıyoruz. 15 Mayıs'tan sonra hep beraber yaşayacağız. 1923'te bu ülkenin kurucu iradesi nasıl ki dini ve milli bayramları Türk halkıyla özümsemiş ise hep beraber özümseyeceğiz. Bakın biz Karabük'te yaşıyoruz, Karabük'ün tüm ilçeleriyle bir bütünüz. Karabük'ü 20 yıldır bir iktidar yönetiyor ama bugün Karabük belki 50 sene öncesinden daha geri durumda. Yollarımız berbat, hava kirliliğimiz berbat, aklınıza ne geliyorsa hastanelerimiz berbat nefes alamıyoruz artık bu Karabük'te. Peki bizim çocuklarımız Karabük dışına kaçarken kim önleyecek bu kaçışı, tabii ki Cumhuriyet Halk Partililer önleyecek. Bizim belediye başkanlarımız önleyecek, bizim milletvekillerimiz önleyecek. Bizim üyelerimiz sizler önleyeceksiniz. Biz hep beraber sokağa çıkacağız bakın bugün Eflani'de aynı şeyi söyledim; biz önce kendimize inanacağız, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına inanacağız. Hepiniz mahallelerinde, sokaklarında, apartmanlarında saygın insanlarsınız. Hepimize şunu söylemişlerdir; 'bütün Cumhuriyet Halk partililer senin gibi olsa biz CHP'ye oy veririz demişlerdir'. Bütün Cumhuriyet Halk partililer bizim gibi bütün Cumhuriyet Halk partililerin sokakta ayrıcalığı var, sokakta saygınlığı var. Bugün 80 yaşındaki Mehmet Yaşar'ın, 80 yaşındaki Yılmaz Kavuşturucu'nun iktidar özlemi var. Bunu yılmadan sokakta çalışarak hep beraber sağlayacağız bunu yapacak güç hepimizde var.

"SİZ GİDİN OSLO'NUN HESABINI SORUN"

Sadece bu seçimde milletvekilleri seçmeyeceğiz. Bu ülkenin kaderini seçeceğiz, bu ülkenin geleceğini seçeceğiz, çocuklarımızın geleceğini seçeceğiz. Benim 17 yaşındaki çocuğum yurt dışında yaşamak istiyor. Neden? Sizlerin çocukları yurt dışında yaşamak istiyor. Neden? Bu güzel vatanı çocuklarımıza emanet edeceğiz ama çalışacağız çalışacağız.

Dostlarım Türkiye'nin sorunlarına değinmek istemiyorum çünkü vaktimiz zaten sınırlı sadece bir şey söyleyeceğim; bizi hiç kimse PKK ile yan yana koyamaz. Hiç kimse koyamaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz bu ülkenin kurucu iradesiyiz. Bu ülkenin her toprağında Cumhuriyet Halk partililerin kanı var. Ben buradan bizi PKK bilmem ne diye özdeşleştirenlere sesleniyorum. Siz gidin Oslo'nun hesabını sorun, siz gidin Habur sınır kapısının hesabını sorun, siz gidin Osman Öcalan'a Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda mektup okutturanlara hesap sorun. Bizim hesabımız sizlerle değil biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz biz Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiz. Biz varsak Cumhuriyet Halk Partisi var. Beraber başaracağız!"