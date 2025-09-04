CHP'den Yargıya Tepki: 'Bu Karar Yok Hükmündedir'

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP)- CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, "Demokrasiye sahip çıkmak bir tercih değil, bir görevdir. Tarih şunu göstermiştir. Bu ülkenin üstüne karanlık çökmek istediğinde, en önce Cumhuriyet Halk Partisi direndi. Tek parti devrinden çok partili hayata geçişte, darbeler döneminde, baskı yıllarında hep biz vardık. Bugün de buradayız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sinop İl Başkanlığı tarafından, Uğur Mumcu Meydanı'nda "Cumhuriyet Halk Partimizin yargı kararları ile dizayn edilmesine müsaade etmiyoruz" sloganıyla basın açıklaması yapıldı. CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, açıklamada şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü'ne kayyum atanması, ülkemizde demokrasinin ve hukuk devletinin ağır bir saldırı altında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu karar, sadece partimize değil, halkın iradesine, çok partili demokratik düzene ve Cumhuriyet'in temel ilkelerine yapılmış bir müdahaledir. Bu hukuksuz uygulama, siyasal tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin kurucu partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini temel alan partimiz, 100 yıldır halkın iradesini savunmaktadır. Bugün İstanbul İl Örgütümüze kayyum atayan zihniyet, aslında milletin iradesine darbe vurmuştur. Bu açıkça bir demokrasi gaspıdır.

"Bilinsin ki bu karar bizim için yok hükmündedir"

Yargı, bağımsızlığını yitirdiği andan itibaren adalet dağıtma gücünü kaybeder ve siyasetin sopası ine gelir. İşte bugün yaşadığımız tam olarak budur! Bağımsız olması gereken yargı, iktidarın baskısıyla CHP'nin iç işlerine müdahale etmiş ve demokrasiyi hiçe saymıştır. Buradan açıkça ilan ediyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi ne saray vesayetine, ne de masa başında alınan talimatlarla yapılan bu operasyonlara boyun eğer! Biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Ancak bilinsin ki bu karar bizim için yok hükmündedir.

"Tüm demokratik kitle örgütlerini bu hukuksuzluğa karşı ses yükseltmeye davet ediyoruz"

İstanbul İl Örgütümüz, üyelerimizin alın teriyle, halkımızın desteğiyle dimdik ayaktadır ve öyle kalacaktır. Bugün biz susarsak, yarın başka partilerin, başka demokratik kurumların kapısına da kilit vurulacaktır. O yüzden bu sadece CHP'nin değil, tüm demokrasiye inananların ortak mücadelesidir! Tüm demokratik kitle örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, yurttaşlarımızı bu hukuksuzluğa karşı ses yükseltmeye davet ediyoruz. Çünkü demokrasiye sahip çıkmak bir tercih değil, bir görevdir. Tarih şunu göstermiştir. Bu ülkenin üstüne karanlık çökmek istediğinde, en önce Cumhuriyet Halk Partisi direndi. Tek parti devrinden çok partili hayata geçişte, darbeler döneminde, baskı yıllarında hep biz vardık. Bugün de buradayız. Çünkü biz bu ülkenin teminatıyız, biz halkın iradesinin güvencesiyiz. Unutmayın, milletin iradesini hiçbir güç esir alamaz. Bugün demokrasiye vurulan bu darbe, yarın halkın iradesiyle tarihin çöplüğüne atılacaktır. O güne kadar mücadeleye devam edeceğiz."