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CHP Bilecik İl Başkanlığı'na Atanan Yağmur'a Anahtar Teslim Edilmedi

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CHP Genel Merkezi tarafından Bilecik İl Başkanlığı'na atanan Kazım Yağmur, görevi devralmak için parti binasına geldi ancak eski başkan Ali Özdemir, seçilmiş başkan olduğunu belirterek anahtarı teslim etmedi. Özdemir, mazbatasının olduğunu ve atamayı kabul etmediğini açıkladı.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - CHP Genel Merkezi tarafından partinin Bilecik İl Başkanlığı görevine atanan Kazım Yağmur, beraberindekilerle birlikte il başkanlığı binasına geldi ancak binanın anahtarı teslim edilmedi. İl Başkanlığı görevinden alınan Ali Özdemir ise il başkanlığının anahtarını teslim etmek üzere bir süre sonra gittiği İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, "kendisinin CHP İl Başkanı olarak göründüğünün söylendiğini" bildirdi.

CHP Genel Merkezi tarafından partinin Bilecik İl Başkanlığı görevine atanan Kazım Yağmur, beraberindekilerle birlikte il başkanlığı binasına geldi.

Yağmur, burada CHP Bilecik İl Başkanlığı görevinden alınan Ali Özdemir ve diğer partililer tarafından karşılandı.

"MAZBATANIZ VARSA BURAYI TESLİM EDER, GİDERİZ"

Özdemir, Yağmur'a hitaben, "CHP 103 yıllık bir parti olduğu için geleneklerine bağlı bir partidir. CHP'de atanmış birisinin kabul edilmesi mümkün değildir. Buradaki herkes seçilerek gelir. Bir mazbatanız varsa elinizde biz burayı size teslim eder gideriz. Mazbatanız varsa ibraz edin. Mazbatanız yoksa bize müsaade edin biz gidip İl Seçim Kurulu'na anahtarlarımızı teslim edilelim" dedi.

Kazım Yağmur ise süreci parti içinde kırgınlık yaşanmaması adına uzattıklarını ifade ederek, "Bizim atamamız 2 hafta önce yapıldı. Partili arkadaşlarımız birbirini kırmasın diye süreci uzattık. Hepimiz CHP'liyiz. Amacımız CHP'yi bir adım ileriye taşımaktır. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Bu açıklamanın ardından Yağmur ile bazı partililer arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Yağmur ve beraberindekiler parti binasından ayrıldı.

ANAHTARI İL SEÇİM KURULUNA TESLİM ETMEK İSTEDİLER

CHP Bilecik İl Başkanlığı'ndan alınan Ali Özdemir ise daha sonra beraberindeki partililerle birlikte, il başkanlığı anahtarını teslim etmek üzere İl Seçim Kurulu'na gitti.

Burada konuşan Özdemir, şunları söyledi:

"2023 ve 2025 yılında iki defa bu örgütün hür iradesiyle seçilmiş il başkanıyım. Elimizdeki mazbatalar bizim il başkanı olduğumuza dair İl Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu mazbatadır. Bugün itibarıyla mutlak butlan heyetinin Bilecik'e atadığı bir arkadaş ya da bir ekip 'Yeni atanmış il başkanıyız' diye partiye geldiler. Tanımadığımız mutlak butlan heyetinin atadığı şahısları da tanımıyoruz. Seçilmiş bir il başkanı olarak bu işten sorumlu olan il seçim kuruluna anahtarları teslim etmek istedik. Arkadaşlar son derece ilgiyle karşıladılar ve ifadelerinde 'Hala bizim sitemizde siz il başkanı olarak gözüküyorsunuz. Biz hala sizi elinizdeki mazbatalardan dolayı il seçim kurulunun CHP İl Başkanı Ali Özdemir'dir dediler."

Ancak böyle bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuz için bizim muhatabımız olan anahtarı il seçim kuruluna bırakmak istedik. Onların da böyle bir uygulamalarının olmadığını, bu anahtarı alamayacaklarını, hala il başkanı olarak bizim göründüğümüzü, dolayısıyla anahtarı alamayacaklarını söylediler."

Kaynak: ANKA
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