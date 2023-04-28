CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker: "Verimli Tarım Arazilerinin İnşaata Açılmasının Önüne Geçilmeli"

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Eğer gıdaya ulaşmakta, gıda tüketimine ulaşmakta, hayvancılıkta yeme ulaşmakta bir sıkıntı yaşanıyorsa uygulanan politikalarda mutlaka bir sıkıntı olduğu aşikardır. Çözüm önerileri ne olmalı, verimli tarım arazilerinin inşaata açılmasının önüne geçilmeli. Çiftçilerimizin bankalara borçlarının faizi silinmeli, ana para ödenebilecek seviyede taksitlendirilmeli. Özellikle gençlerin yeniden tarım sektörüne yönelişi özendirilmeli, bunun için teşvik yapılmalı" dedi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Eğer gıdaya ulaşmakta, gıda tüketimine ulaşmakta, hayvancılıkta yeme ulaşmakta bir sıkıntı yaşanıyorsa uygulanan politikalarda mutlaka bir sıkıntı olduğu aşikardır. Çözüm önerileri ne olmalı, verimli tarım arazilerinin inşaata açılmasının önüne geçilmeli. Çiftçilerimizin bankalara borçlarının faizi silinmeli, ana para ödenebilecek seviyede taksitlendirilmeli. Özellikle gençlerin yeniden tarım sektörüne yönelişi özendirilmeli, bunun için teşvik yapılmalı" dedi.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, dün Burdur Teke Yöresi 8. Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı açılış törenine katıldı. Milletvekili Göker, törende yaptığı konuşmada sektörün sorunlarına yönelik çözüm önerilerini dile getirdi.

"DESTEKLEMELER ZAMANINDA YAPILMALI"

Mehmet Göker şunları söyledi:

"Sekizincisini düzenlediğimiz bu fuarın Burdur ekonomisine, Burdur çiftçisine verdiği katkılardan ve buna desteklerinden dolayı tüm kuruluşlara teşekkürümü bir borç bilirim. Sektörde sorun var mı, var. Bunu nereden biliyoruz? Eğer gıdaya ulaşmakta, gıda tüketimine ulaşmakta, hayvancılıkta yeme ulaşmakta bir sıkıntı yaşanıyorsa uygulanan politikalarda mutlaka bir sıkıntı olduğu aşikardır. Bu sıkıntıları herkesin dile getirdiği gibi çözüm önerileri ne olmalı, verimli tarım arazilerinin inşaata açılmasının önüne geçilmeli. Çiftçilerimizin bankalara borçlarının faizi silinmeli, ana para ödenebilecek seviyede taksitlendirilmeli. Özellikle gençlerin yeniden tarım sektörüne yönelişi özendirilmeli, bunun için teşvik yapılmalı. Tarım ürünlerinin üretimi ve fiyatı önceden belirlenmeli, üretici kaç paraya, nereye satacağını bilerek ekimini ve dikimini yapmalı. Desteklemeler tam zamanında ve tam miktarında yapılmalı. Et, süt, yem paritesi ciddi bir kurala net olarak bağlanmalı. Bunun üzerinde çiftçi neyi nasıl üreteceğini önceden planlayabilmeli. Bu vesileyle fuarımızın kentimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."