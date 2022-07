CHP Burdur İl Başkanı Akbulut'tan AKP Burdur İl Başkanı Mengi'ye "Atama" Tepkisi: "Bu Memleket Sana mı Çalışacak?"

MUHAMMET FATİH BAŞCI

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ile ilgili olarak, "Eşin Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne müdür oluyor, kardeş Ağlasun İlçe Devlet Hastanesine Başhekim oluyor. Bu ülke, bu memleket sana mı çalışacak? Burdur İl Özel İdaresi'nde veterinerlik görevine getirilen bir arkadaşımız var. Bir klinik sahibini sadece AKP'nin il yönetiminde olduğu için, AKP Burdur İl Başkanına yakın bir isim olduğu için İl Özel İdaresi'ne atıyorlar" dedi.

CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, bugün il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Açıklamaya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve partililer de katıldı. Akbulut şunları söyledi:

"Her defasında söylüyoruz, ülkemizin, Burdur'umuzun neresine gitsek herkesin ortak derdi, hayat pahalılığı. Biliyorsunuz 24 Haziran 2018 seçimleriyle ülkemizde tek adam rejimi dediğimiz bir saray hükümetine geçildi. Yani devletin bütün kurumları devre dışı bırakıldı ve sadece tek bir kişiye yetkiler bırakıldı, tek bir kişinin dudağından çıkan her şey ülkede ne yazık ki kanun haline getirildi. Bugün ülkede bir hayat pahalılığı yaşanıyorsa, bugün insanlar elektrik faturalarını sosyal medya da sürekli paylaşmak durumunda kaldıysa bugün pazara gittikleri zaman evde annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz her hafta o pazar fiyatlarından şikayet ediyorsa bunun en büyük nedeni dolar fiyatlarının yükselmesinin engellenememesi. Bunun da bu ucube sistem dediğimiz saray rejimiyle ne kadar ilintili olduğunu örneklerle hep birlikte göreceğiz. Ağustos 2013'te dolar TL'nin kuru 2 liraydı. Eylül 2015'te 3 lira oldu. Mart 2018 seçim öncesi 4 lira olmuştu. Yine Haziran 2018'te sistem değişikliğinden sonra artışlara bakalım; Ağustos 2018'te 5 lira, Eylül 2018'te 6 lira. Mayıs 2020'ye geldiğimizde 7-8 lira, 13 Ekim 2021'de 9 lira. 17 Kasım 2021'de asla ve asla akıllara getirmek istemediğimiz 10 TL rakamlarına o gün ulaştı. Akabinde iktidar 23 Eylül 2021 yani tüm dünyada bir enflasyonist bir ortam varken bir anda bütün ekonomik kuralları alt üst ederek 'faiz indirimine gideceğiz. Faiz sebep enflasyon sonuç' dedi. 23 Eylül 2021'den bugüne tam 500 baz puan politika faizini 19'lardan 14'lere kadar düşürdü. Sizlere, esnaflarımıza, sanayicilerimize soruyorum; hangi banka yüzde 14 ile kredi kullanıyorsunuz? Ben Mali Müşavirim biliyorum 40'tan aşağı kredi kullanamıyorlar. Kullananlara da deveden hendek atlatırcasına kredi kullandırtıyorlar, o derece zorluyorlar.

"YANLIŞ POLİTİKALARIN CEZASINI HEPİMİZ ÇEKİYORUZ

Bugün iktidar dolar kurunun 17 TL'ye çıkmasına sebep olmuşken mazot fiyatlarının da bu dolar kurunun bu kadar yüksek olması sebebiyle 30'ları geçtiği rakamları görmüşken A'dan Z'ye bütün hayatsal girdilerimizin zamlanmasıyla, pahalanmasıyla vatandaşlarımızı karşı karşıya bıraktı. Ama her fırsatta söylüyorlar ki 'bunun bizimle, yönetimimizle alakası yok. Bu tüm dünyada böyle' diyorlar. İnternet artık herkese çok yakın, bizleri izleyenler diğer Avrupa ülkelerinde enflasyon oranı nedir diye açıp baksınlar, Türkiye'de nedir diye açıp baksınlar. Brent petrol fiyatlarının çok yüksek olduğunu söylüyorlar, o yüzden mazot fiyatları çok yüksek diyorlar. Bugün brent petrolün varil fiyatı 110 doların altına düştü. 2008'te bu oran 165 dolara kadar yükselmişti. Ama o gün dolar kuru 2 TL'yi geçmediği için mazot fiyatları da 3 lirayı geçmemişti. Yani AKP'nin yanlış politikalarının cezasını hep birlikte Türkiye olarak, vatandaşlar olarak çekiyoruz.

"BU MEMLEKET SANA MI ÇALIŞACAK?"

Ama arkadaşlar, iktidardan düşmenin korkusunu yaşıyorlar. İktidardan düşeceklerinin korkusuyla her bulundukları platformda yalan söylemeye devam ediyorlar. Bununla alakalı sorumluluğu üstlerine almıyorlar. Çünkü iktidardan düşmekten çok korkuyorlar. Öyle bir saltanat geliştirmişler ki gerçekten de aileleriyle, eşleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle devletin hak etmedikleri kadrolarında hak etmedikleri şekilde oturuyorlar.

Bir açıklamadan bahsedeceğim; AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi bir açıklama yapmış. Başkan Mengi, Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzman Doktor Nedim Ongun'un atandığını bildirmiş. Mengi yaptığı açıklamada şunları söylemiş; 'Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliğine Burdur'umuzun evladı, başarılı Uzman Doktor Nedim Ongun atanmıştır. Sayın Başhekimimize yeni görevinde başarılar diler, İlimize hayırlı olmasını temenni ederim.' Şimdi tüm kamuoyuna soruyorum; bir hastaneye başhekim atanıyorsa bunun açıklamasını iktidar partisinin il başkanı mı açıklama yapar. Bu açıklamayı kamuoyu ile paylaşmak iktidar partisinin il başkanının görevi midir? Velev ki iktidar partisinin il başkanının bu açıklamayı paylaşmak görevi diyelim; Ağlasun İlçe Devlet Hastanesi'nin Başhekiminin açıklamasını neden sen yapmıyorsun kardeşim? Onu da sen yap! Ben söyleyeyim mi neden yapmadığını, çünkü; Ağlasun İlçe Devlet Hastanesi'nin Başhekimi kendisinin öz ve öz kardeşidir. Atanalı daha 1 yıl oldu. Ona da yüksek maaş alsın diye bakanlıktan kadro çıkardığı iddia ediliyor. Eşin Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne müdür oluyor, kardeş Ağlasun İlçe Devlet Hastanesine Başhekim oluyor. Bu ülke, bu memleket sana mı çalışacak?

"VETERİNER, İL ÖZEL İDARESİNE ATANIYOR"

Bir atamadan daha bahsedeceğim; Burdur İl Özel İdaresi'nde Veterinerlik görevine getirilen bir arkadaşımız var. Bu arkadaş da üzülerek söylüyorum ki yine AKP'nin Burdur il yönetiminde bir arkadaş. Düşünün klinik sahibi yani İbrahim Zeki Burdurlu caddesinde bir klinik sahibini sadece AKP'nin il yönetiminde olduğu için, AKP Burdur il Başkanına yakın bir isim olduğu için İl Özel İdaresi'ne atıyorlar. Hadi memleketteki Cumhuriyet Halk Partili gençleri, İYİ Partili gençleri, Milliyetçi Hareket Partili gençleri geçtik kendi partinizin içerisinde de mi yeni mezun bir veteriner yoktu da klinik sahibi olan bir veterineri aldınız Özel İdareye veteriner olarak atadınız. Bunların hepsinin kul hakkı olduğunu düşünüyoruz. Kul hakkı yediklerini düşünüyoruz. Kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Unutulur sanmasınlar biz bunları ısrarla hatırlatmaya devam edeceğiz. Bu arkadaşların yerlerine liyakat sahibi kişiler atarlarsa o arkadaşlarla alakalı hiçbir açıklama yapmayacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Bu atamaları değiştirsinler, durdursunlar, geri çeksinler."

ANKA / Yerel