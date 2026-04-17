Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum

Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
İran'ın 1,5 ay sonra Hürmüz Boğazı'nı açtığını açıklamasına ABD Başkanı Trump'tan ilk yorum geldi. Trump açıklamasında, "İran Hürmüz Boğazı'nın açıldığını açıkladı, teşekkür ederim" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu.

İRAN, 1,5 AY SONRA HÜRMÜZ'Ü AÇTI

Arakçi, paylaşımında, “Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı.

PETROL FİYATI ÇAKILDI

1.5 ay sonra Hürmüz Boğazı'nın açılması sonrası petrolün varil fiyatı yüzde 8,7 düşüşle 90 dolar seviyesine geriledi.

TRUMP'TAN İRAN'A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan savaş ve geçici ateşkes süreci devam ederken İran’ın Hürmiz Boğazı'nı açacağı yönündeki mesajını memnuniyetle karşıladı. Trump, “İran Hürmüz Boğazı’nın açıldığını açıkladı, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum

Piyasalara Hürmüz dopingi! Petrol çakıldı, altın uçtu

Haberler.com
500

Kadir Yılmaz:

kuzu kuzu meee

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Günlerdir katilin adını sayıklıyordu! Haberi alınca gözyaşına boğuldu
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı! Son paylaşımı dikkat çekmişti

İstifa sonrası İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken bir hamle daha
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmenin oğulları: Tek tesellimiz...

Kahraman öğretmenin oğulları konuştu: Tek tesellimiz...
İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

Varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi