Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu.

İRAN, 1,5 AY SONRA HÜRMÜZ'Ü AÇTI

Arakçi, paylaşımında, “Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı.

PETROL FİYATI ÇAKILDI

1.5 ay sonra Hürmüz Boğazı'nın açılması sonrası petrolün varil fiyatı yüzde 8,7 düşüşle 90 dolar seviyesine geriledi.

TRUMP'TAN İRAN'A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan savaş ve geçici ateşkes süreci devam ederken İran’ın Hürmiz Boğazı'nı açacağı yönündeki mesajını memnuniyetle karşıladı. Trump, “İran Hürmüz Boğazı’nın açıldığını açıkladı, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.