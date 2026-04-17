Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açıldığını duyurdu. Arakçi, “Lübnan’daki ateşkese paralel olarak açık kalacak” ifadelerini kullanarak, ticari gemilerin geçişine izin verildiğini açıkladı.

“TÜM TİCARİ GEMİLERE GEÇİŞ İZNİ VERİLDİ”

Arakçi, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Lübnan’daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatan İran, küresel petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin yapıldığı kritik geçiş noktasını yeniden açtı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları 110 dolar seviyelerinden 90 dolar bandına kadar geriledi.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE

Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla piyasalarda dengeler değişirken, altın fiyatlarında ise yükseliş dikkat çekti. Kararın ardından gram altın spot piyasada 7 bin lirayı geçti.

DÜNYA GENELİNDE YAŞANAN AKARYAKIT KRİZİ

İran savaşı nedeniyle stratejik nakliye rotasının bloke edilmesi, küresel petrol arzını sekteye uğratırken yakıt fiyatlarını da hızla yükseltmişti. Birçok ülke Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zamlar yapmak zorunda kalmıştı.