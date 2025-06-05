Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı

Cezaevlerinden Tahliyeler Başladı
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Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinde tahliyelere başlandı. Mahkum yakınları, sevinç ve mutlulukla karşılamalarda bulundu.

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı.

İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte cezaevlerinde bulunan tutukluların tahliyesine başlandı. Maltepe Cezaevi önünde tahliye öncesi mahkum yakınları cezaevinin kapısının önünde toplandı. Yeni kanun ile tahliye edilen mahkumların yakınları sevinç ve mutluluklarını paylaştı.

Cezaevinden amcasının çıkışını bekleyen Erhan Ek, "Gecenin bu saatinde büyük amcamızı bekliyoruz. Çok mutluyuz çok heyecanlıyız. Allah'ın izniyle çıkacak inşallah. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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