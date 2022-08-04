Çevik Bir'in tahliye edilmesi eşitsizliğin ilanıdır

28 Şubat post modern darbesinin mimarlarından Çevik Bir'in ileri derecede demans olduğu gerekçesiyle hakkında verilen tahliye kararının ardından salıverilmesi 28 Şubat mağdurlarını bir kez daha mağdur etti. Bursa R4bia Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında; 28 Şubat veya 15 Temmuz darbecilerinin, terörist elebaşından farkı yoktur. Ömrünün sonuna kadar kapalı tutulmalıdır" dedi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce müebbet hapis cezasına çarptırılarak 21 Ağustos 2021'den bu yana cezaevinde tutulan emekli orgeneral Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının, Bir'in "hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" raporunun ardından İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan da "hükümlünün cezasının sağlık nedeni ile geri bırakılmasının toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı" yönündeki kanaatinin ardından Bir'in cezasının infazının 1 yıl süreyle geri bırakılmasına ve tahliyesine karar verildi. Serbest Kalan Çevik Bir, Bodrum'daki villasına geri döndü.

Çevik Bir'in serbest bırkılması, başta 28 Şubat mağdurları ve aileleri olmak üzere bir çok kişiyi derinden yaraladı.

Çevik Bir'in serbet kalmasının ardından basın açıklaması yapan Bursa R4bia Platformu, "Bir insanın önemli bir sağlık sorunu dolayısıyla salıverilmesi anlaşılır bir durum kabul edilebilir. Fakat 28 Şubat sürecinde yine Çevik Bir'in işaretiyle tutuklanan ve halen cezaevinde yatan yüzlerce mahküm varken, bu mahkümların bir kısmı önemli sağlık sorunlarıyla boğuşuyorken cuntanın başı olan Çevik Bir'in kısa sürede serbest bırakılması ülkemizdeki adaletin eşitsizliğini ortaya koymaktadır. Adalet herkese eşit davranırsa adalettir. Birilerine daha eşit olan bir adalet ancak zulümdür" dedi.

Platform adına konuşan Yunus Emre Altuntaş, "Sivas davası sanıklarından Ahmet Turan Kılıç (87) ileri derecede sağlık sorunları bulunmasına rağmen 27 yıl haksız yere hapishanede tutulmuş ve ölümünden hemen önce Cumhurbaşkanımızın kararıyla affedilerek evine gönderilmişti. 28 Şubatın mimarı Çevik Bir'in sağlık sorunlarını dikkate alan Adli Tıp Kurumunun haksız yere yıllardır hapiste yatan 28 Şubat mağdurlarına duyarsız kalması kabul edilemez. Çevik Bir'e kısa zaman içinde tahliye raporu veren Adli Tıp doktorunun ve ilgili heyet raporunun altında imzası bulunanların araştırılmasını talep ediyoruz. Bu kişiler daha önce kaç kişiye tahliye raporu vermişlerdir? Bu isimler kimlerdir? Bu heyettekiler kimlerin başvurusunu reddetmiştir? Şahsa göre adalet anlayışı cuntacıları yüreklendirmektedir. "Darbe de yapsam, milyonlarca insanı mağdur da etsem nasıl olsa beni hapishaneden çıkartırlar" düşüncesi ilerleyen yıllarda yeni darbe girişimlerini özendirecektir. Bu sebeple Bursa R4bia Platform olarak çağrımız devlete ve millete yönelik suçlarda hiçbir şekilde tahliye imkanı verilmemesidir. Çünkü bu suçlar doğrudan halka yönelik işlenmiştir. Bu tür suçluların serbest bırakılması toplum nezdindeki adalet inancını zedelemektedir. Ülkemizin milyarlarca dolar zarara uğratıldığı, on binlerce masumun işine son verildiği, binlerce kişinin intiharına yol açtığı bu darbenin sorumluları milletin adalet beklentisine uygun şekilde infazını tedavileri de sağlanarak kapalı ortamda geçirmelidir. Bugün Çevik Bir'i serbest bırakan bu anlayış yarın da terörist elebaşını aynı gerekçelerle serbest bırakırsa milletin vicdanı derinden yaralanacaktır. Vatana, millete ve seçilmiş iradeye karşı suç işleyen herkes tıpkı terörist elebaşı gibi ömrünün sonuna kadar kapalı tutulmalıdır. Bu anlamda 28 Şubat veya 15 Temmuz darbecilerinin, terörist elebaşından farkı yoktur" dedi. - BURSA