Çeşme Turizm Çalışma Grubu, Kaymakam Maraşlı'ya termal turizm önerilerini sundu

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Çeşme Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, ilçenin termal kaynaklarını sağlık turizmi ve yıl boyu turizm açısından değerlendirmek amacıyla Kaymakam Mehmet Maraşlı'yı ziyaret etti.

Çeşme Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ile makamında bir araya geldi. Ziyarette, ilçenin uluslararası bir termal turizm destinasyonuna dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Çeşme'nin termal kaynaklarının sağlık turizmine katkısı ve turizmin 12 aya yayılması açısından taşıdığı potansiyel ele alındı. Turizm Çalışma Grubu'nun bu alandaki önerileri Kaymakam Maraşlı'ya sunuldu.

Mevcut çalışmaların genişletilmesi gündemde

Açıklamada, Kaymakam Mehmet Maraşlı'nın termal turizm konusunda halihazırda yürütülen çalışmalar bulunduğunu belirttiği, Turizm Çalışma Grubu'nun önerileriyle bu çalışmaların önümüzdeki dönemde genişletileceğini ifade ettiği aktarıldı.

Termal sağlık toplantısı 6 Aralık'ta

Çeşme Kent Konseyi, çalışmaların devamı kapsamında 6 Aralık 2026 tarihinde "Çeşme Termal Sağlık Toplantısı" düzenleyeceğini bildirdi. Toplantıda, termal kaynakların sağlık ve turizm açısından öneminin bilim insanları ve uzmanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Kent Konseyi, ziyaretin ardından Kaymakam Maraşlı'ya ilgisi ve desteği için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı