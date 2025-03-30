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Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Toplu Bayramlaşma

Cerrah Mahallesi'nde Geleneksel Toplu Bayramlaşma
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi sakinleri, bayram namazı sonrası geleneksel toplu bayramlaşma etkinliği için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Muhtar Hasan Ayar, bu geleneğin 60-65 yıldır sürdüğünü belirtti.

Bursa İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 12 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi'nde halk, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma, bayram namazı sonrası başlıyor. Binden fazla kişi sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşıyor.

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyleyerek, "Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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