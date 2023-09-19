Çermik'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlaması

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümü olan Gaziler Günü vesilesiyle kutlama programı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümü olan Gaziler Günü vesilesiyle kutlama programı gerçekleştirildi.

Hükümet konağında Atatürk büstüne çelenk sunma töreniyle başlayan program Kaymakam Vahit Yılmaz tarafından gaziler onuruna düzenlenen yemekle devam etti. Hükümet Konağı Bahçesinde Kaymakam Vahit Yılmaz ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Törene; Kaymakam Vahit Yılmaz, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Cumhuriyet Savcısı Alpay Sarıaslan, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Talip Kahraman, İlçe Emniyet Amiri Başkomser Ahmet Talha Esendemir, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonrası gazilerle sohbet eden Kaymakam Yılmaz, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu belirterek, "Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan aziz gazilerimiz, en değerli varlıklarımızdır. Şehitlerimize yüce Mevla'dan rahmet, gazilerimize uzun ömürler, sağlık ve sıhhat dolu bir yaşam diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR