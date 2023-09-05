Çemişgezek'e atanan Kaymakam Orçun Cüneyt Zor, göreve başladı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine atanan Kaymakam Orçun Cüneyt Zor, göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Çemişgezek ilçesine atanan Kaymakam Orçun Cüneyt Zor, görevine başladı. Hükümet konağı bahçesinde kamu kurumlarının yöneticileri tarafından karşılanan Kaymakam Zor, ardından tanışma ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Zor, "Tarih, kültür ve doğa üçgeninin arasında yer alan, dutun ve peynirin anayurdu, Çemişgezek ilçemizde göreve başlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. Bizlere tevdi edilen sorumluluğun farkında olarak, ilçemizi kısa sürede daha iyi tanıyıp sorunları tespit ederek, elzem olan, çözüm bekleyen problemleri çözüme kavuşturmanın gayretini görevimiz süresince göstereceğiz. Güzel ilçemize hizmet odaklı, sorunlara çözüm odaklı bakarak, adalet ve hakkaniyetten ödün vermeden inşallah hizmet edeceğiz. Kamu hizmetlerinin vatandaşımıza etkin ve hızlı bir şekilde sunulması konusundaki hassasiyetimizi koruyacağız. Kapımızın kıymetli hemşerilerimize sonuna kadar açık olduğunu belirterek, selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah yeni görevimizi hayırlı etsin" dedi. - TUNCELİ