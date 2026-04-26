Ceku'nun park keyfi: Kaydıraktan kayıyor, çocuklarla oynuyor

Düzce'de 5 yıl önce sokaktan sahiplenilen ve internetteki videolar yardımıyla eğitilen "Ceku" isimli köpek, çocuk parkında sergilediği sevimli tavırlarıyla görenleri tebessüm ettiriyor.

Düzce'de Murat Öztürk'ün 2020 yılında sahiplendiği ve evinde bakmaya başladığı Ceku, sosyal medyadan izlenen videolar sayesinde aldığı eğitimle dikkati çekiyor. İnternetten öğrenilen yöntemlerle verilen itaat eğitimlerine kısa sürede uyum sağlayan ve komutları harfiyen algılamaya başlayan Ceku, sahibiyle birlikte yürüyüşe çıktığı Uzunmustafa Mahallesi'ndeki bir parkta izleyenleri kendine hayran bıraktı. Sevimli boyutu ve sergilediği hünerlerle parkın ilgi odağı olan köpek, komutları yerine getirmesinin yanı sıra çocuklarla birlikte kaydıraktan kayarak çevredekilerin neşe kaynağı oldu.

"Evimizin çocuğu gibi oldu"

Murat Öztürk, Ceku'nun 2020 yılından bu yana ailelerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Ceku'yu sokaktan sahiplendiklerini ve evde özenle baktıklarını anlatan Öztürk, "Çok insancıl bir hayvan, biz ona artık köpek muamelesi yapamıyoruz. Evimizin çocuğu gibi oldu. Eğitimine sosyal medyada videolar izleyerek başladık. İtaat eğitimini denedik ve hayvan olumlu tepki verdi. Şu an 7-8 komutu çok rahatlıkla algılayıp uygulayabiliyor" dedi.

"Favorisi kaydıraklar"

Öztürk, köpeğinin özgürlüğüne düşkün olduğunu ve gezmeyi çok sevdiğini belirterek, "Parka geldiği zaman favorisi kaydıraklar. Çocuklarla oynamayı çok seviyor ve bugüne kadar çocuklara karşı en ufak bir ters tepkisini görmedik" ifadelerini kullandı.

Ceku'nun cinsini tam olarak bilmediklerini dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oğlum 2020 yılında onu bir köyden bulup getirdi. Sokakta ziyan olmasındansa sahiplenmeyi tercih ettik. İlk geldiğinde büyük ırk bir yavru olduğunu düşünüp evde bakmanın zor olacağından endişelenmiştim. Ancak büyümeyen bir yapısı var, muhtemelen fino cinsi taşıyor. Oldukça zeki bir hayvan. Eğitimsiz köpek çevreye sıkıntı oluşturabilir ancak eğitim almayacak köpek yoktur, her köpeğin kendine has bir zekası vardır." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı