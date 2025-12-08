Haberler

Çekmeköy'de çıkan çatışmada şehit olan Emre Albayrak için emniyette tören düzenleniyor

İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmanın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olan polis memuru Emre Albayrak için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleniyor.

Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir binada 'ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sırasında evde bulunan Ramazan Açik'ın polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada ağır yaralanan Özel Harekat polisi Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Operasyonda şüpheli Ramazan Açik etkisiz hale getirilirken, Ç.A. ve C.A. gözaltına alınmıştı.

Şehit için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenleniyor

Şehit Emre Albayrak için Fatih'te bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir cenaze töreni düzenleniyor. Şehit Emre Albayrak'ın naaşı alana getirildi. Törene, şehidin halası Serap Satar, kuzeni Batuhan Satar ile diğer yakınları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehit polisin meslektaşları katılıyor.

Albayrak'ın cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a gönderilecek. Şehidin naaşı, yarın Samsun'un Ladin ilçesindeki Avcı Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Arnavutlar köyündeki aile kabristanında toprağa verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
