Çayın limonlu içildiği Bayburt'ta artan limon fiyatları çayların tadını kaçırdı

Bayburt'ta pazar yerinin zam şampiyonu 100 lirayla limon oldu. Taze limonun kilosu 60-70 liraya alıcı bulurken sulu, yatak limon pazarda 80-100 liraya satılıyor. Çayın limonsuz içilmediği Bayburt'ta limonun kilo fiyatı cep yakarken, çay ocağı, kahvehane sahipleri artık çayın yanına limon bırakırken iki kere düşünüyorlar. Artan limon fiyatlarının limonlu çay keyfini kaçırdığını belirten çaycılar, "Limonun tanesi 15 lira olur mu? Bayburtlular bu duruma alışsalar iyi olacak. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandılar. Bununla birlikte tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve yatırımcılarla düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, artan limon fiyatlarıyla ilgili, "Şu son dönemdeki fiyat artışının, içeride limon olmamasıyla ilgili hiçbir yönü yok. Burada fahiş fiyat konusu var. Onda da Ticaret Bakanlığımız her zaman olduğu gibi çok ciddi bir şekilde üzerine gidiyor" ifadelerini kullanmış, limon fiyatlarındaki artış nedeniyle Ticaret Bakanlığının çalışma başlattığını, ilgilendiğini söylemişti.

Yatak limon denilen eski mahsulün artık depolarda kalmadığını, fiyatların bu yüzden yüksek olduğunu belirten pazarcı esnafından Mehmet Baştürk, "Bayburtlular olarak limonsuz çay içemiyoruz. Çayımıza limonumuzu sıkıyoruz, öyle içiyoruz. Çay sayesinde akşama kadar ancak ayakta durabiliyoruz, çay hararetimizi alıyor. Limonun bu sene bu kadar zamlı olmasının sebebi, limonların depolarda çürümesi. Taze limonun da yeni yeni piyasaya çıkması, yüksek fiyatların ateşini söndürmüyor. Yatak limonun son postası geldi, bu hafta da geçen senenin limonlarını sattıktan sonra eski mahsul efsane olacak. Yeni mahsulün limon depolarına girip sulu hal alması da nerden baksanız 3 buçuk ayı bulacak" diyerek konuştu.

Uzun yıllardır pazarcılıkla uğraşan 71 yaşındaki pazarcı Talat Çalgan, pazarda en çok zamlanan ürünün limon olduğunu söyleyerek, "Limonun kilo fiyatı 100 lira. Eski limon, yatak limonun fiyatı bu. Yeni limonun kilo fiyatı ise 70 lira. Vatandaş daha çok yatak limonu tercih ediyor. Pazarda en çok zamanlanan ürün ise limon" dedi.

Taze limonun kilosunun 65 lira, yatak limonun ise kilo fiyatının 100 lira olduğunu söyleyen Ömer Gencer isimli pazarcı, "Taze limonun kilosu 65 lira, yatak limonun kilosu 100 lira. Arasındaki fark şu; biri yatak limon, geçen senenin limonu, daha sulu. Diğeri de taze limon daha kuru olur, suyu yatak limona göre daha az çıkar. Geçen haftalarda da limon pahalıydı, 80 ila 100 lira arasındaydı" diyerek konuştu.

Babasının işlerine yardım eden genç pazarcı Kerem Baştürk, "Şu an en çok zammı limon gördü, limon zam rekoru kırdı" ifadelerini kullanarak limon fiyatlarının giderek daha da yükseleceği tahmininde bulundu. Pazar yerinin zam şampiyonun limon olduğuna vurgu yapan Baştürk, "5-6 ay öncesine kadar limonu 10 liraya, 15 liraya satıyorduk şimdi 100 lira bandında fiyatlar, daha fazla zamlanacak diye düşünüyorum. Pazar yerinin zam şampiyonu limon diyebiliriz çünkü limon çok fazla zamlandı. Üreticiler çok şikayetçi, alıcılar da bu durumdan çok şikayetçi. Kahvehanelerde, çay ocaklarında limonlu çay içilirdi artık önümüze limonlu çay pek nadir geliyor. Çoğu çay ocağı, kahvehane artık limon almıyor. Eskiden çok fazla limon satışımız vardı, şu an satışlarımız yarı yarıya düştü" ifadelerini kullandı.

"Önceden 20-25 limonu 25 liraya satıyorduk şimdi 4-5 limon 100 lira!"

Artan fiyatlar nedeniyle limon satışlarının düştüğünü, diğer ürünlere göre satışların iyi olmadığını aktaran pazar esnafı Akgün Kara, "Pazar yerinin zam şampiyon ürünü limon şu an. Yatak limonun kilosu 80-100 lira civarında, yeni çıkan taze limonun kilo fiyatı ise 50-60 civarında. Limonun şu an satışı iyi değil, öteki ürünlerde satışlarımız iyi. Kışın 20-25 limonu 25 liraya satıyorduk, şimdi 4 tane, 5 tane limon 100 lira, vatandaş alamıyor" dedi.

"Çayımız limonlu olur. Limon, olmazsa olmazlarımızdandır"

Bayburtluların çayı limonla severek içtiğini ifade eden Musa Altuntaş isimli Bayburtlu vatandaş, "Çayımız limonlu olacak, Bayburtlular çayı limonlu içer, çayın yanında kesme şeker, akide olacak. Limon, olmazsa olmazlarımızdandır" sözlerini kullandı.

"Bayburtlular artık çayı limonsuz içmeye alışsınlar"

Kral lakaplı çay ocağı işletmecisi Muhammet Elçi, çayın yanına artık limon bırakamadığını, yüksek fiyatlardan dolayı böyle bir karar aldığını belirterek, "Limonun tanesi 15 lira olmuş, ne yapacağız? Bayburt gibi bir yerde limonun tanesi 15 lira olur mu? Artık Bayburtlular çayı limonsuz içmeye başladılar. Alışacaklar bu duruma, yapacak bir şey yok, bundan sonra böyle" şeklinde konuştu.

"Çayın yanına limon koymadığımızda tepki alıyoruz"

Önceden çayın yanına kullanılsın kullanılmasın çay ocağı esnafı olarak her zaman limon bıraktıklarını belirten çay ocağı işletmecisi Mehmet Sever, artık isteyen müşterilerin çaylarının yanına limon bıraktığını söyledi. Çay ocağında limon tüketiminin yarı yarıya düştüğünü kaydeden Sever, "Eskiden çayların yanına limonu daha rahat verebiliyorduk. Şimdi fiyatlar arttığından dolayı zorlanıyoruz. İstediğimiz gibi çayların yanına limon bırakamıyoruz, kısıtlama yaptık. Normalde çay ocağımızda günlük 40-50 limon tüketiyorduk şu an yarıya düştü. Önceden günde 40 limon harcıyorduk, şimdi 20 limona düşürdük. Çayın yanına limon koymadığımızda tepki görüyoruz, limon vermeyince müşteriyle ters düşüyoruz. Müşteriyle ters düşmemek için mecbur çayın yanına limon bırakıyoruz. Limon vermeyince de müşteri kaybı olacağından mecbur çayın yanında limon bırakıyoruz" diye konuştu. - BAYBURT