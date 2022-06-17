Çatak'ta idareci ve öğretmenlere "başarı belgesi" verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatak'ta idareci ve öğretmenlere "başarı belgesi" verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çatak'ta idareci ve öğretmenlere 'başarı belgesi' verildi

Van'ın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenler ve idarecilere Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut tarafından verilen 'başarı belgesi ve üstün başarı belgesi' ile ödüllendirildi.

Van'ın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenler ve idarecilere Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut tarafından verilen 'başarı belgesi ve üstün başarı belgesi' ile ödüllendirildi.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisindeki okullarında görev yapan öğretmenler ve idareciler, görevlerinde göstermiş oldukları özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut tarafından verilen 'başarı belgesi ve üstün başarı belgesi' ile ödüllendirildi. Programda bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, "Başarı belgesi alan tüm öğretmenleri bu başarılarından, ilçeye ve milli eğitime yaptıkları değerli katkılarından dolayı kutluyorum ve başarılarının devam etmesi temenni ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ise eğitime verdiği desteklerden dolayı Kaymakam Akbulut'a teşekkür ederek, "Okullarımızda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarda fark oluşturan, öne çıkan idareci ve öğretmenlerimiz tespit edilerek kaymakamımız tarafından ödüllendiriyor. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimizin aldığı ödüller tatlı rekabet oluşturarak yeni ve daha başarılı çalışmaların önünü açacaktır. İnşallah bu ödüllerin meyvelerini daha büyük başarılar sağlayarak alacağız" diye konuştu. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı Mehmet Erdem Hisarcık Çatak Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title