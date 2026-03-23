Çarşamba Hükümet Konağı tam kapasite hizmette

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağı, tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Çarşamba ilçesinde uzun süredir yapımı devam eden yeni hükümet konağı geçen günlerde hizmete açıldı. Adapark mevkisinde inşa edilen yeni bina ile birlikte birçok kamu kurumu aynı çatı altında toplandı. Yeni hükümet konağına İlçe Kaymakamlığı, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Milli Emlak Şefliği ve İŞKUR gibi kurumlar taşınarak faaliyete geçti.

Yeni hizmet binasıyla birlikte şehir merkezindeki yoğunluğun azaltılması hedeflenirken, eski hükümet konağının bulunduğu alanın yeşil alan ve otopark olarak değerlendirilmesi planlanıyor. Yapılan yeni bina ile Çarşamba Hükümet Konağı modern bir görünüme kavuştu.

Eski binada bulunan bazı kurumların taşınma işlemleri devam ederken, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hafta içinde yeni binaya geçerek hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Öte yandan taşınma süreci devam eden Askerlik Şubesi'nin de önümüzdeki haftalarda yeni hükümet konağına taşınarak hizmete başlaması planlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Askerlik Şubesi'nin de taşınmasının ardından yeni hükümet konağındaki geçiş sürecinin tamamen bitmiş olacağı bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı