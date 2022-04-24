Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu 23 Nisan'ı Kutladı

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) -

Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Anıtpark'ta verdiği konserle kutladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Atatürk, hepimizin yüreğinde, hepimizin aldığı nefeste ve O'nun ilçesi Çankaya'dan haykırmak istiyorum: Ulu Atam, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ankara'da Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu'nun konseriyle kutlandı. Parkı dolduran binlerce çocuk ve vatandaş, "Senden Daha Güzel" parçasını ellerinde bayraklarla Anıtkabir'in hemen yanı başında Atatürk'ü selamlayarak söyledi.

ANDIMIZI OKUDULAR

Konuşmasına tüm çocukların bayramını kutlayarak başlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları söyledi:

"Tüm dünyada tek olan bayramınızı kutluyorum. Ata'mızın hemen yanı başında bu kutlamayı yapıyoruz. Amacımız, Mustafa Kemal Atatürk'e ve O'nun bıraktığı Cumhuriyet'e layık olmak" dedi. Aydınlık bir geleceğin bilimle, sanatla, sporla yetişen çocukların eseri olacağını söyleyen Taşdelen, "Atatürk, hepimizin yüreğinde, hepimizin aldığı nefeste ve O'nun ilçesi Çankaya'dan haykırmak istiyorum: Ulu Atam, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz."

Taşdelen, konuşmasının sonunda çocuklarla birlikte Andımız'ı okudu.

ATA'YA SAYGI AYAKTA ALKIŞLANDI

Açılış konuşmasının ardından Şef İlkim Yılmaz'ın yönetiminde MÜZED Türkiye Öğretmenler Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği 1000 Çocuk Korosu, Zülfü Livaneli'den Barış Manço'ya kadar sevilen sanatçıların eserlerini ve marşları Başkentliler için söyledi. Koronun, seslendirdiği "Senden Daha Güzel" isimli şarkının 'Kimseyi tanımadım ben senden daha güzel' nakaratında hep beraber ellerini uzatarak Anıtkabir'i göstermesi konser alanında büyük coşku yarattı.

KUTLAMALAR KUĞULU PARK'TA DEVAM ETTİ

23 Nisan kutlamaları, Anıtpark'taki konserin ardından Kuğulu Park'ta devam etti. Bando gösterisiyle renklenen Kuğulu Park'taki kutlamalarda Dünya ve Türkiye şampiyonu halk dansları topluluğu HOYTUR'un gösterisi Çankayalılardan büyük alkış aldı. HOYTUR, Çayyolu Atapark ve Kızılay Güvenpark'taki gösterisiyle, Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu ise gün boyu merkezi noktalarda marşlarla 23 Nisan coşkusu yaşattı.