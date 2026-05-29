Haberler

Kurban Bayramı'nda Gelibolu Yarımadası'nda yoğunluk

Kurban Bayramı'nda Gelibolu Yarımadası'nda yoğunluk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçiler savaş alanlarını geziyor. Şehitlikleri ziyaret eden ziyaretçiler, şehitler için dua ediyor.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen ' Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesiyle her yıl binlerce ziyaretçiye Çanakkale Ruhu'nu yaşatmaya devam ediyor.

Adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları'nın izlerinin görülmesi mümkün olan, açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçiler, 111 yıl önceki muharebelerin ardından doğal yapısı bozulmadan dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olan Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik, müze, kale ve anıtları gezme imkanı buluyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var

Şanlı fethin yıl dönümünde alandakileri coşturan sözler
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi

Henüz 26 yaşında! 'Yapamazsın' diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

"Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı
Bayram yolunda korkunç kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bayram yolunda korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Sel Hatay'ı adeta yuttu

Sel kenti adeta yuttu
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular