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Çanakkale Biga'da Kaymakamın davetiyle 67 yaşındaki kadın 10 Kasım şiirini okudu

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Çanakkale Biga'da Kaymakamın davetiyle 67 yaşındaki kadın 10 Kasım şiirini okudu
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Çanakkale Biga'da Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü için düzenlenen anma programına Kaymakam Kayabaşı'nın daveti üzerine katılan 67 yaşındaki kadın, ilkokulda öğrendiği '10 Kasım' ve 'Bu Vatan Kimin' şiirlerini ezbere okudu. Şiirler sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kaymakam Ercan Kayabaşı'nın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına katılan 67 yaşındaki Mükerrem Sargın ilkokul yıllarında öğrendiği '10 Kasım' şiirini programda ezbere okudu.

Biga ilçesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa Kaymakam Ercan Kayabaşı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Anma programına Kaymakam Ercan Kayabaşı'nın daveti üzerine Mükerrem Sargın'da katıldı. Mükerrem Sargın, anma programında ilkokulda öğretmeninden öğrendiği '10 Kasım' ve 'Bu Vatan Kimin' şiirini okudu. Yaşlı kadının şiirleri okuduğu sırada salonda duygusal anlar yaşadı.

Kaymakam Kayabaşı program sonrası davetini kırmayarak anma programına katılan Mükerrem Sargın'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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