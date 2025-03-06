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Çamköy'de İmece Usulü İftar Geleneği

Çamköy'de İmece Usulü İftar Geleneği
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Burdur'un Çamköy köyünde Ramazan ayı boyunca her gün 300-500 kişi imece usulü iftar yapıyor. Köy Muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen organizasyon, köy halkının bir araya gelerek paylaşımda bulunmasını sağlıyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Çamköy köyünde Ramazan ayı boyunca her gün 300-500 kişi aynı sofrada buluşarak imece usulü iftar yapıyor. Çamköy Köyü Muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen program kapsamında, köy meydanına kurulan çadırlarda iftar sofraları hazırlanırken, kazanlarda yemekler pişiriliyor. Köy sakinlerinin yanı sıra ilçe merkezi ve çevre köylerden gelen misafirlerin de katıldığı iftar organizasyonu, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtıyor. İkramlar ise köyün gençleri tarafından masalara servis ediliyor.

"Bu geleneği sürdürmek istiyoruz"

Köy sakinlerinden İbrahim Yılmaz, organizasyonun önemine değinerek, "Çamköy'ümüz Burdur'un örnek köylerinden birisidir. İlk defa bu sene köyümüzde hep birlikte iftar yemeği düzenliyoruz. Bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. İnşallah köyümüze hayırlı olur" dedi. Bekir Korucu ise (80), "Muhtarımız organizesinde bu iftar etkinliğimiz başladı. Bizler de elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Çok güzel bir ortam oluşturduk, inşallah bu şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Turafiye Özen de (73), köyde ilk kez böyle bir iftar organizasyonu yapıldığını belirterek, "Çok güzel oldu. Yardım edenlerin isimlerini paylaşmadan etkinliğimizi sürdürüyoruz. Diğer köylere de tavsiye ediyorum" dedi. Köy Muhtarı Seyhan Özen ise, "Köyümüzde ilk kez böyle bir organizasyon düzenledik ve 29 gün boyunca devam ettirme kararı aldık. Köylümüzün desteğiyle imece usulü bir iftar gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Her gün farklı menü hazırlanıyor

İftar yemeklerini hazırlayan aşçı Ersan Aksoy da, organizasyonun titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu sene Çamköy'de Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri yapıyoruz. Bir gün öncesinden hazırlıklara başlayarak, iftar saatine yetişecek şekilde yemeklerimizi pişiriyoruz. Her gün 300 ile 500 kişilik yemek çıkartıyoruz ve menülerimiz sürekli değişiyor. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çamköy'de Ramazan boyunca sürecek olan imece usulü iftar organizasyonu, köy halkı ve misafirler tarafından yoğun ilgi görüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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