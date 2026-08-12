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Bingöl'de Yaz Kur'an Kursları: Çocuklar Hem Öğreniyor Hem Eğleniyor

Bingöl'de Yaz Kur'an Kursları: Çocuklar Hem Öğreniyor Hem Eğleniyor
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Bingöl’de yaz Kur’an kurslarına katılan çocuklar, camilerde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenirken, düzenlenen sosyal etkinliklerle de yaz tatilini eğlenerek geçiriyor.

Bingöl'de yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklar, camilerde Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenirken, düzenlenen sosyal etkinliklerle de yaz tatilini eğlenerek geçiriyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen yaz Kur'an kursuna katılan 120'nin üzerinde çocuğa Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra namaz, abdest ve güzel ahlak gibi konularda bilgiler veriliyor. Camide oyun alanlarının kısıtlı olması nedeniyle öğrenciler, haftanın belirli günlerinde okul ve futbol sahaları ile voleybol sahalarında düzenlenen sosyal etkinliklere katılıyor. Derslerde Kur'an öğrenen çocuklar, etkinliklerde ise oyun oynayıp arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.

Ulu Cami İmam Hatibi Mehmet Bingöl, yaz Kur'an kurslarının çocukların camiye alışması ve dini bilgiler öğrenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Yaklaşık olarak 120'nin üzerinde öğrencimiz var. Bu yaz Kur'an kurslarının ikinci bir özelliği de çocuklarımızın camilere alışması, namaz kılmaları, dini bilgileri öğrenmeleri. Dini bilgiler yanında oyun alanlarının camilerde kısıtlı olması öğrencilerimiz için biraz daha zor olmaktadır. Bu vesileyle haftada iki üç saat okullarımızda, futbol sahalarında, voleybol sahalarında sosyal etkinlik adı altında öğrencilerimizle etkinlikler yapıyoruz. Öğrencilerin bu vesileyle hem yaz Kur'an kurslarına gelmeleri, hem camilere alışmaları, hem dini bilgileri öğrenmeleri, ahlaki eğitim görmeleri yaz Kur'an kursları için çok önemlidir" dedi.

Yaz tatilinde Kur'an öğrenmek için kursa geldiğini belirten öğrencilerden Musab Topluk, "Yazın buraya Kur'an öğrenmek için geliyorum. İyi arkadaşlar ediniyorum. Sonra anne babamıza nasıl davranacağımızı öğreniyoruz" diye konuştu.

Ali Burak Akdeniz ise kurs sayesinde hem dini bilgiler öğrendiğini hem de arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiğini ifade ederek, "Bu yaz, okul tatili geldiğim Kur'an kursunda dini bilgiler öğrendim. Namaz kılma, abdest alma, ondan sonra Kur'an öğrenme gibi bilgiler öğrendik. Tebessüm etmeyi, ailelerimize, baba ve annemize saygılı olmayı öğrendik. Yeni arkadaşlıklar edindik, eğlendik, güldük, etkinlikler yaptık, futbol oynadık. Yaz ayları güzel geçti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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