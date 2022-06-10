ÇAKÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi - Haberler

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ÇAKÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ÇAKÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlı Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün ilk mezunları kep attı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlı Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün ilk mezunları kep attı.

İlk mezunlarını veren Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlı Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Sağlı Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda gerçekleşen törene Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan, ÇAKÜ Genel Sekreteri Sadık Yılmaz, İL Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende daha sonra fakülte tanıtım videoları gösterimi yapıldı. Sonrasında 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı dönem birincisi Dilek Maden mezun arkadaşları adına bir teşekkür konuşması yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan ise yaptığı konuşmada, "Sağlık Bilimleri Fakültemizin öncelikli hedefi ülkemizde sağlık alanında en başarılı fakültelerden biri olabilmek, üstün nitelikli, yetkin ve etkin çocuk gelişimcileri yetiştirebilmek ve mezun etmektedir. Bu hedefe ulaşmada desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Rektörümüze, kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde, mükemmel bir şekilde işletilmesindeki özverili çalışmalarıyla sizleri mesleğinizle taçlandıran Çocuk Gelişim Bölümü akademik ve idari personeline en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Törende son olarak konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi de, "Çocuk Gelişimi mezunlarımız 0-18 yaş arası çocuklarımızı geleceğe yönlendirecek meslek grubunda yer alıyor. Bu yönüyle bizim için Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde önemli olan bölümlerin başında geliyor. Yine bölüm öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sosyal sorumluluk projeleri içerisinde de yer aldığına şahitlik ediyoruz. Bu emek ve gayretleriniz sonucu hepiniz Çocuk Gelişimi uzmanı olarak mezun oldunuz. Bundan sonrada başta aileleriniz olmak üzere toplumun ve ülkenin sizden beklentileri var. Hep ifade ettiğimiz bir şey var. Biz yaşanılabilir, daha adil, nimetlerin ve külfetlerin paylaşıldığı bir dünya istiyoruz. Küreselleşen ve yozlaşan kültür karşısında milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak bir gençlik istiyoruz. Tüm bunları isterken karşımızda sizin gibi gözleri bu milli ve manevi değerler için parıldayan gençleri görünce geleceğe dair umutlarımız da artıyor. Tabi bu gençliği yetiştirip zor imkanlarla bize emanet eden velilerimizin de hakkı ödenmez. Biliyoruz ki sizler için en büyük mutluluk çocuklarımızın bu gününü görmek" şeklinde konuştu.

Tören Rektör Çiftçi ve diğer yöneticiler tarafından öğrencilere başarı ve mezuniyet belgelerinin verilmesi, diploma töreni, meslek yemini ve kep atma ile sona erdi. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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