Büyükşehir Sakarya'yı geleceğe hazırlıyor: Tüm senaryolar masada - Haberler

Sakarya Büyükşehir'in çalışmasıyla 'İklim Değişikliğine Hazırlık' için Türkiye'deki 4 pilot ilden biri seçilen Sakarya'da sektörlerin ve yaşam alanının iklim değişikliğine bağlı risklere karşı hazırlanması için tüm senaryolar tek bir masada tartışıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve iklim değişikliğine bağlı etkenler üzerinde büyük bir hassasiyetle duruyor. Son dönemde iklim ve doğal etkenlerin yaşama etkisi üzerinde çalışan Büyükşehir, kısa bir süre önce de İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nı faaliyete geçirdi. Özellikle geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri üzerinde başarılı uygulamalar sürdüren belediye, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile önemli bir strateji üzerinde çalışmalara başladı. İklim değişikliğinin etkisi üzerine yürütülen proje çerçevesinde ilimiz Samsun, Konya ve Muğla ile birlikte pilot seçilen 4 il arasında yer aldı.

AB destekliyor, BM yürütüyor

Bu çerçevede sunulması sonrasında tüm finansal desteği Avrupa Birliği'nden (AB) almaya hak kazanan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi" projesi başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kontrolünde yürütülen proje çerçevesinde paydaşlar Sapanca'da bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen oturumlarda 10 farklı parametre üzerinde tartışıldı. İklim değişikliğinin, sosyal kalkınma, tarım, hayvancılık, halk sağlığı, enerji, su kaynakları ve biyoçeşitlilik alanları üzerindeki etkisinin görüşüldüğü çalışmada Sakarya'nın geleceğini etkileyecek adımlar atıldı.

Sakarya'yı konuştular

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Sakarya Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli ve Büyükşehir bürokratlarının yanı sıra toplantıda Sakarya'daki STK'ların temsilcileri ve tüm sektörlerde faaliyet gösteren öncü isimler yer aldı. Programın ilk gününde sektörler üzerindeki riskler, iklime uyum eylemlerinin aciliyeti ve eylem önerileri ön plana çıkarıldı. Çevre alanında uzman kişiler, iklim değişimi sonucunda ortaya çıkabilecek tüm senaryoların aynı masada tartıştı, şehir yapısı ve sektörlerin geleceği adına önemli konulara değindi.

Gerekli adımları atmaya hazırız

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in tam desteğini alan bu önemli projede pilot il seçilmek Sakarya'nın geleceği için çok kıymetlidir. Dünyada iklim değişikliğine bağlı sorunlar günümüzde her alanı etkilemektedir. Ticareti, günlük hayat standartlarımızı ve geleceğimizi etkileyecek olan bu değişimin karşısında güçlü kalabilmek için en hassas şekilde hazırlanmalıyız. Bu çerçevede bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz projemizde paydaşlarımızla bir araya geldik ve Sakarya'yı konuştuk. Bu şehrin geleceği için tüm senaryoları göz önünde bulundurarak gerekli adımları atmaya hazırız. Destek olan tüm kurum ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz" denildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel