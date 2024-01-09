Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ'deki zimmet iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Aktaş, olayın bizzat soruşturma talimatını kendisinin verdiğini belirterek, "Rakamlarla milletin üzerinde algı oluşturuyorlar. Belediyenin olayın üstünü örttüğü, gerekli denetimleri yapmadığı söylemleri tamamen gerçek dışı, yalan ve iftiradır. Benim bugüne kadar bir tane soruşturmam, kovuşturmam yok. Öncelikle aynaya bakın. Benim belediyeden fonladığım aile vakfım yok" dedi.

BUSKİ'nin alın teriyle kazandığı haklı itibarına asla zarar gelmesine izin vermeyeceklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu konu üzerinden siyaset devşirmeye çalışanların çabalarının nafile olduğunu söyledi. Aktaş, "O elbiseler bizim üzerimize oturmaz, eğreti durur. Gerekli her türlü soruşturmanın başlatılması talimatını ben verdim. Öncelikle bir aynaya bakın. Benim belediyeden fonladığım aile vakfım yok. Yeşil alanlara restorantlar, birahaneler yaptırıp buradan da vakfıma bağış falan almadım" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ile birlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı. İlk olarak BUSKİ'nin bursa için cansuyu anlamına geldiğini belirten Aktaş, "Hatta sadece Bursa özelinde değil, Türkiye genelinde de referans alınan, takip edilen ve projeleriyle örnek gösterilen bir kurumdur. BUSKİ'NİN tecrübelerinden istifade etmek için birçok belediye şehrimize geliyor ve yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Son günlerdeki karalama kampanyalarına kurban edilmesine asla rıza göstermeyeceğimiz bir öneme sahiptir" dedi.

Prestijli bir kurum olan BUSKİ'nin Bursa için bu denli önemli çalışmalar yaparken ve Türkiye'ye örnek olurken kurumun imajını hedef alan tezviratlara asla müsaade etmeyeceklerini belirten Başkan Aktaş, "BUSKİ'nin alın teriyle kazandığı haklı itibarına da asla zarar gelmesine izin vermeyiz. Alinur Aktaş ismini yolsuzlukla yan yana getiremezsiniz. Hem siyasetimi hem öncesinde ticaretimi doğruluk ve dürüstlük temelleri üzerine kurdum. 20 yıllık belediye başkanlığı dönemimde vakıf olduğum her türlü olumsuzluğun ortadan kaldırılması için mücadele ettim. Bırakın yolsuzluğu, bir kuruşun dahi israf edilmesine göz yummadım. Bu sebeple bizim duruşumuzu, karakterimizi, bu tür meselelere bakış açımızı bilen bilir. Allah'a hamd olsun bunlardan dolayı hiçbir soruşturmam, kovuşturmam söz konusu değil. Bu konu üzerinden siyaset devşirmeye çalışanlara, üzerimize bir elbise giydirmek isteyenlere, özellikle seçim döneminde bunu yapmaya çalışanların çabaları nafile. Öncelikle bir aynaya bakın. Benim belediyeden fonladığım aile vakfım yok. Yeşil alanlara restorantlar, birahaneler yaptırıp buradan da vakfıma bağış falan almadım. O elbiseler bizim üzerimize oturmaz, eğreti durur. Bahsi geçen olayda da konuyu öğrenmemle birlikte gerekli her türlü soruşturmanın başlatılması talimatını ben verdim. Yapılan ilk tahkikat neticesinde olayın nitelikli zimmet suçu olduğunu anladık ve hemen vakit geçirmeksizin adli makamlara suç duyurusunda bulunduk. Olayı öğrenmemiz, idari soruşturma başlatmamız ve adli makamlara intikal ettirmemiz toplam 2 gün arkadaşlar uyumadan tüm belgelerde incelemelerde bulundu. Bu tür konular soruşturmanın selameti, suç ve suçluların belirlenmesi, delillerin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılması hedefiyle oldukça hassas ve titiz bir biçimde yürütülür. Bu sebeple belli bir süre soruşturmanın, bırakın kamuoyuna ilan edilmesini, kurum içinde dahi gizlilikle yürütülmesi gerekir. Aynı şekilde adli makamlarla iş birliği ve yüksek koordinasyon içerisinde tüm süreç takip edilmektedir. Bazı kendini bilmezler tarafından ortaya atılan 150 milyon ile başlayan, 500 milyona kadar çıkan, korkarım yakında da 1 milyona çıkacak. Rakamlarla milletin üzerinde algı oluşturmaya çalışıyorlar. 'belediye olayların üstünü örtüyor', 'gerekli denetimleri yapmıyor' gibi söylemler tamamen gerçek dışıdır. Yalandır, iftiradır. Sadece Alinur Aktaş ve AK Parti'yi karalamaktan başka bir şey değildir" diye konuştu.

Hırsızlığın 10 lirası da, 10 bin lirası da, 10 milyonun da bir olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Belediye olayların üstünü örtmüyor, aksine ucu nereye varacak olursa olsun büyük bir cesaretle üstüne gidiyor. Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarında her yıl sayıştay denetimi yapılır. 365 gün boyunca biz burada denetleniyoruz. Ayrıca kendi teftiş kurulumuz ve iç denetim birimimiz rutin denetimlerini yapar. Bu olayda kurum ve firmalar adına sahte imza ve kaşelerle, sahte evraklar düzenlenerek sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmiş. Sorumluları kim olursa olsun. Babamın oğlu olsun isterse, haklarında hem adli hem idari tüm yaptırımlar uygulanacaktır. Olayın adli makamlara iletilmesi ile birlikte sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler hakkında hem yurt dışına çıkış yasağı, hem de mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbir kararları uygulanmış, ardından geçtiğimiz günlerde savcılıkça şüpheliler hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Tutuklananlardan 3 tanesi belediye personeli, diğerleri ise dışarıdandır. 3 belediye personelinden de sadece bir tanesi olayın faillerinden, diğer 2 kişi imzası olduğu için sorumluluğu var. Olayın tüm yönleri ile açığa çıkartılması ve oluşan kamu zararının giderilmesi için ilgili tüm merciler gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Başta da söylediğim gibi kamu kaynaklarını beytülmal olarak gören, üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu bilen, yolsuzlukla ve haksızlıkla mücadeleyi temel şiar edinen bir geleneğe sahibiz. Bugün bu anlayışın bir yansıması olarak bursa büyükşehir belediyesi bütçesi, mali tabloları, yatırımları, eserleri ve projeleri ile Türkiye'nin en güçlü ve en başarılı belediyelerinden biri olmuştur" dedi.

BUSKİ ile ilgili bilgiler veren Başkan Aktaş, "Kuraklık yaşadığımız hangi gün susuz kaldık? Bildiğiniz üzere, yıllardır taşıma su çilesi çeken mahalleri su hattına yine BUSKİ kavuşturdu. BUSKİ marifetiyle sağlıklı içme suyu temini ile atık suların insan ve çevre sağlığına tehdit oluşturmayacak biçimde arıtılarak doğaya bırakılmasına ilişkin birçok çalışma gerçekleştirdiğimiz hepinizin malumudur. İçme suyundaki kayıp-kaçak oranını yüzde 20'nin altına indiren çalışmalarla bu alanda Türkiye'ye lider ve örnek olduğumuzu tekrar gururla ifade etmek isterim. Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl ilçelerinin altyapısını sil baştan yeniliyoruz. Ayrıca Orhangazi, İznik, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Karacabey Yeniköy, doğu ileri biyolojik atık su arıtma tesisi rehabilitasyonu ve Uludağ'da ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşaatlarımız hızla devam ediyor. Sadece 2023 yılı içinde 17 ilçemizde 725 kilometre içme suyu, 185 kilometre kanalizasyon ve 55 kilometre yağmur suyu imalatı yaptık. 150 milyon Euro'luk yatırım yaptığımız Çınarcık Barajı suyunun şehir merkezine getirilmesi projesiyle 2060 yılına kadar Bursa'nın su sorununu çözmüş oluyoruz. Böylesine vizyoner bir projenin su kıtlığı çeken dünyada ne kadar değerli olduğunu izah etmeye bile gerek yok. BUSKİ, mevcut 16 adet ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 51 adet paket atık su arıtma tesisi, 63 adet doğal atık su arıtma tesisi, 108 adet terfi merkezi ve 1 adet çamur yakma tesisi ile birlikte Bursa'nın yüzde 95'ini kapsayacak şekilde atık su arıtımı sağlıyor" dedi. - BURSA