Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: (Huzurevinde şiddet) "Özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatılmıştır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: (Huzurevinde şiddet) 'Özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatılmıştır'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Büyükçekmece'de özel huzurevinde yaşanan şiddet iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. Sorumlu müdürün çalışma onayı iptal edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ' Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet' başlığıyla yer alan paylaşımlara ilişkin gerekli incelemenin başlatıldığını ve sorumlu müdürün, müdürlük ile çalışma onayının iptal edildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında ' Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet' başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Bakanlık, il müdürlüğü ekiplerinin söz konusu olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Aynı zamanda açıklamada, Sorumlu Müdür Y.K.'nın, sorumlu müdürlük ve çalışma onayının iptal edildiğini bildirdi.

"Özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatılmıştır"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğümüz ekiplerince ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatılmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiş olup, eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nın sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Mustafa Destici'yi küplere bindiren rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi küplere bindiren rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
Huzurevinde eldivenli dehşet! Görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Huzurevinde eldivenli dehşet! Bakanlık harekete geçti
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde

Okan Buruk'a dikkat! Yıllar sonra viral olan video
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
title