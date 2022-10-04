Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün Uyarıları Karşılık Buldu; Çökme Riski Taşıyan Tarih Köprüde Restorasyon Çalışması Başlatıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün "Mimar Sinan'ın şaheseri tarihi köprü çöküyor" uyarısı, yetkilileri harekete geçirdi. 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki Silivri depreminde hasar gören Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatıldı.

Büyükçekmece'nin simgesi olarak kabul edilen Mimar Sinan'ın "şaheserim" dediği ve üzerine imzasını attığı ve 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü için yetkililer harekete geçti.

"KÖPRÜ ÇÖKÜYOR!"

26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki Silivri depreminde hasar alan köprü son 3 yıldır çökme riski ile karşı karşıyaydı.

Köprünün acil olarak restore edilmesi gerektiği konusunda sık sık çağrıda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, mayıs ayı belediye meclis oturumunda da konuyu gündeme getirerek, şunları söylemişti:

"Mimarsinan Köprüsü 4 bölümden meydana gelir. 28 kemeri vardır. Buradaki ana kemer, son bölümün ana kemeri 5.9'luk İstanbul depreminde birbirinden ayrıldı ve köprü çökmek üzere. Gelecek sene kışı çıkartamaz. Bunun ile ilgili resmi yazılarımızı yazmakla beraber Anıtlar Kurulu ve Karayolları ile Ankara ile birçok görüşme yaptık. Bize verilen bilgi "Biz köprüyü kurtaracağız, merak etmeyin. İhale ediyoruz." Depremden sonra ne kadar geçtiyse aradan o kadar geçti aradan. Herhangi bir hareket yok. Köprünün bu noktasının bir gün sabah çöktüğünü görürsek sadece ağlarız, üzülürüz. Biz dokunamıyoruz. Karayolları ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün malı ve onların yetkisinde. Bu gündeme gelsin diye aktardım. Burada basından arkadaşlarımız var. Bunu hem sosyal medyada hem köşelerinde taşıyarak yazarlarsa yine gündemde bir kamuoyu oluştururuz. Birçok televizyonda yine buna değindik. Bu miras 500 yıllık bir tarihi bir miras. Biz bunları bekleyeceğiz. Gelecek nesillere aktaracağız ama köprü elden gidiyor. Köprü çöküyor. Çöktüğü zamanda bir daha eskisini yapamayız. Haberiniz olsun. Son kısım çöküyor. Duyulsun diye söyledim. Muhteşem eserim dediği ve sadece bu eserin üzerinde imzası bulunan Koca Mimar Sinan'ın bize emanetidir bu. Bütün eserler bize emanettir. Bunları korumak da bizim milli görevimizdir."

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ısrarlı çağrıları sonrasında harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında ilk olarak köprüye demir paravanlar yerleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Köprünün Restorasyon Uygulama Projeleri; Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü kontrollük ve danışmanlığında hazırlatılarak, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 5147 sayılı kararı ile onaylanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Köprünün restorasyon uygulama ihalesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmiş olup, yer teslimi yapılmıştır" ifadesi yer aldı.

KÖPRÜNÜN TARİHÇESİ

Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yapılan, Mimar Koca Sinan'ın şaheserimdir dediği köprünün uzunluğu 638 metre olup, genişliği ise 7.17 metredir. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi olan Zigetvar Seferi hazırlıkları sırasında, 1563 yılında başlayan köprü inşaatı, padişahın vefatı sonrasında 1567/1568 yılında oğlu Sultan II. Selim döneminde tamamlanmıştır. 4 ayrı bölümden ve 28 kemerden oluşan köprü için 40.000 metrekare taş kullanılmıştı. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü 1986 yılında da restore edilmişti.