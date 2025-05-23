Büyükada'da 'Azmanbüs' Protestosunda Gözaltına Alınan 10 Aktivistin Yargılanmasına Başlandı

Büyükada'da 'Azmanbüs' Protestosunda Gözaltına Alınan 10 Aktivistin Yargılanmasına Başlandı
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Büyükada'da İETT'nin devasa minibüsleri 'Azmanbüs' olarak protesto eden 10 aktivistin yargı süreci başladı. Duruşma 17 Ekim 2025 tarihine ertelendi.

Büyükada'da ada dokusuna uygun olmadığı gerekçesiyle "Azmanbüs" olarak adlandırılan İETT araçlarına karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 10 aktivistin yargılanmasına başlandı. Duruşma 17 Ekim 2025 tatihine ertelendi.

Büyükada'da, Adalıların "Azmanbüs" adını taktığı ve ada dokusuna uygun olmadığını belirterek protesto ettiği devasa minibüslere karşı yapılan eylemler sırasında polis müdahalesi yaşanmış ve 10 kişi gözaltına alınmıştı. Olayın ardından İETT ve İBB yetkilileri önce şikayetçi olmuş, ancak daha sonra bu şikayetlerini geri çekmişti. İETT tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, 'gerekli idari işlemler tamamlanarak söz konusu şikayetlerin geri çekildiği, ancak soruşturmanın İETT'nin inisiyatifi haricinde Savcılık nezdinde kamu davası yönünden devam ettiği' belirtilmişti. Adalılar, bu araçların Adalar'ın yaya bölgesi statüsüne aykırı olduğunu, dar yolları tıkadığını, doğal ve kültürel dokuya zarar verdiğini savunarak 'azmanbüs'lerin ada dışına çıkartılması için binlerce imza toplamış, ancak bu çabalarından bir sonuç alamamıştı.

Bugün ilk celsesi görülen davanın sanıkları arasında bulunan Avukat Onur Şen, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün 23 Mayıs 2025. İETT yetkilileri ve İBB yetkilileri hakkımızda şikayetçi olmuşlardı. Burada da iddiaları ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması hakkındaydı. Savcı tarafından iddianame hazırlandı ve ilk duruşmaya burada 10 sanık arkadaşımla beraber katıldım. Bundan sonraki aşama 17 Ekim'de ikinci duruşma olacak, ondan sonra da ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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