Büyük Zaferin 100. Yılı, Beşiktaş'ta Zafer Yürüyüşü ve Kenan Doğulu Konseri ile Kutlandı

Beşiktaş Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü Zafer Yürüyüşü ve Kenan Doğulu konseri ile kutladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Büyük Taarruz'da elde edilen zaferin 100'üncü yılı, Beşiktaş'ta gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, sabah Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde ilçe protokolünün katıldığı resmi törenle başladı.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde binlerce Beşiktaşlı, Beşiktaş Belediyesi'nin Şairler Sofası Parkı önünde düzenlediği 'Zafer Yürüyüşü'ne katıldı. Ellerinde bayraklar ve meşaleler taşıyan Beşiktaşlılar, marşlar eşliğinde Barbaros Meydanı'na yürüdü.

BARBAROS MEYDANI'NDA KENAN DOĞULU KONSERİ

Barbaros Meydanı'nda saat 19.00'da başlayan kutlamalar kapsamında Lapstekin Dj performansıyla sahne aldı. Ardından saatler 21.00'i gösterdiğinde pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu, Beşiktaşlı sevenleriyle bir araya geldi.

BAŞKAN AKPOLAT: "MİLLİ BAYRAMLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Başkan Rıza Akpolat, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı komşularımızla çok coşkulu şekilde kutluyoruz. Beşiktaş, milli bayramların çok coşkulu ve heyecanlı kutlandığı bir yer. Cumhuriyet kurulurken Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş Akaretler'deki evinden yola çıkmıştır. Cumhuriyetin kuruluş aşamasında, Büyük Taarruz'a, zafere giden yolda Beşiktaş'ta çok önemli kararlar alınmıştır. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı planları yaptığı, düşman gemilerinin Dolmabahçe önlerine geldiklerinde 'geldikleri gibi giderler' dediği yerin adıdır Beşiktaş. Beşiktaş her zaman cumhuriyete, cumhuriyetin değerlerine, milli bayramlarına olağanüstü bir biçimde sahip çıkar" diye konuştu.

"ÇOK COŞKULU BİR YÜRÜYÜŞ OLDU"

Zafer yürüyüşünü binlerce kişiyle birlikte yaptıklarını belirten Başkan Akpolat, "Çok coşkulu yürüyüştü. Hem katılan komşularımız hem çarşının içerisinde bulunan vatandaşlarımızın da eşlik etmesiyle gerçekten çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Özlüyoruz, insanlarımız milli bayramlarını kutlamak istiyor. Milli bayramların mutlaka coşkuyla kutlanması, bu kısıtlamaların önüne geçilmesi gerekiyor. Biz de bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz" dedi.

"FESTİVALLERİMİZ 1 EKİME KADAR DEVAM EDECEK"

Başkan Akpolat, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Bu alandaki büyük çağrının adı 30 Ağustos. Bizi umutlandıran ve heyecanlandıran bu çağrı bize geleceğe umutla bakmamızı sağlayan aslında bu çağrı; halkına güvenen, onunla birçok mücadeleyi veren ve önüne gelen bütün engelleri aşan ulu önderimiz ebedi Başkomutanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağrısıdır. O çağrının izinde olmaya, o çağrıyı büyütmeye ve sonuna kadar taşımaya devam edeceğiz. Festivalimiz var. Bugün itibariyle Kenan Doğulu konseriyle başladı. 1 Ekim'e kadar 30 gün boyunca Beşiktaş Festivalimiz devam edecek. Hem bulunduğumuz alanda hem de Sanatçılar Parkı'nda 21 konser, tiyatro, sinema etkinlikleri, görsel sanatlar, şovlar oluşacak. Festivalimiz halkımıza açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek. Herkesi bekliyoruz."