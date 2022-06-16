'Bursa'yı Yönetenler' portre sergisi düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Bursa'yı Yönetenler' portre sergisi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Süleyman Aydın - Yerel
 - Güncelleme:

'Bursa'yı Yönetenler' portre sergisi düzenlendiBURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen 'Bursa'yı Yönetenler' portre sergisi, hizmetleriyle Bursa'ya değer katan 55 önemli ismi bir araya getirdi.

' Bursa'yı Yönetenler' portre sergisi düzenlendi

BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen ' Bursa'yı Yönetenler' portre sergisi, hizmetleriyle Bursa'ya değer katan 55 önemli ismi bir araya getirdi.

Yerel yönetimlerden iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarından siyaset dünyasına kadar geçmişten günümüze Bursa için canla başla çalışan 55 önemli ismin portreleri, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde sergilendi. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin kara kalem eserlerinden oluşan sergide; Vali Yakup Canbolat'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, devlet eski bakanlarından halen görevde olan ilçe belediye başkanlarına kadar 55 önemli ismin portresi bulunuyor.

Sanatseverler tarafından büyük ilgi gören serginin açılışında konuşan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Remzi Ayar, "'Bursa'yı Yönetenler' portre sergisi ile hem okulumuzun tanınırlığını artırmayı hem de gençlerimizin Bursa'mıza değer katan simaları tanımalarını istedik. Rol model alabilecekleri kişileri kendi elleriyle çizdiler ve merak ederek hayatlarını araştırdılar" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de, "Bugün Bursa'mıza değer katan ve yönetiminde yer alan değerli büyüklerimizin portreleri ile iç içe olmak farklı bir duygu. Eğitim, kültür ve sanat, bir toplumun can damarıdır. Türk milleti olarak binlerce yıllık geçmişi olan engin kültür hafızamız var. Ecdadımız, bizlere muhteşem bir tarih, kültür ve medeniyet mirası bıraktı. Bize düşen, bu mirası koruyup geleceğe taşımak ve yeni değerler üretip insanlığa armağan etmektir "diye konuştu.

Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ve davetliler, daha sonra sergiyi gezdi.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zeki Müren Bursa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title