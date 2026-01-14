BUÜ ve KSBÜ Arasında Eğitimde Güç Birliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) arasında, tıp eğitimi ve sağlık alanında tecrübe paylaşımını hedefleyen kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük B Salonunda gerçekleşen törene; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun ile akademisyenler ve idari personel katılım gösterdi.

"50 Yıllık büyük birikimimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin 50 yıllık köklü geçmişine ve bölgedeki derin tecrübesine dikkat çekerek, bu birikimi paylaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üniversitenin kuruluşundan bu yana Güney Marmara ve Kütahya gibi geniş bir coğrafyaya hizmet verdiğini belirten Yılmaz, kurumsal niteliğin zamanla olgunlaştığını ve bu süreçte elde edilen büyük tecrübeyi yeni kurulan fakültelerle paylaşmanın önemini vurguladı. Akademik dünyada yapılan işbirliklerinin sadece bilgi aktarımı değil, karşılıklı bir etkileşim ve gelişim süreci olduğunu ifade eden Rektör Yılmaz; sağlık alanındaki bu tecrübe paylaşımının kurumların puanını ve hizmet kalitesini artıracağını belirterek, protokolün olgunlaşmasında emeği geçen bütün hocalara teşekkür etti.

"BUÜ'nün bilgi birikimi bizim için eşsiz bir rehber"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, BUÜ'nün tıp dünyasındaki kadim yerini ve öncü projelerini öğrencilik yıllarından beri takdirle takip ettiklerini belirterek kurumun sahip olduğu bilgi birikiminin kendileri için eşsiz bir rehber olacağını ifade etti. KSBÜ'nün 2018 yılında kurulan genç bir üniversite olarak hızlı bir ivme yakaladığını ve modern bir simülasyon merkezi kurduklarını dile getiren Prof. Dr. Tekin, bu merkezlerin sadece kurulmasının yeterli olmadığını, BUÜ'nün deneyimleriyle bu yapıların çok daha nitelikli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesini amaçladıklarını vurguladı. Tıp eğitiminde dijitalleşmenin ve simülasyonun önemine de değinen Rektör Tekin, öğrencilerin henüz kliniğe çıkmadan, riskli girişimsel işlemleri maketler üzerinde deneyimlemesinin hasta güvenliği ve hekimlerin özgüveni açısından hayati bir önem taşıdığını söyleyerek; bu güç birliğinin bölge sağlığı adına büyük bir berekete vesile olmasını temenni etti.

"Eğitimdeki güç birliğimizi resmi bir formata taşıyoruz"

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, iki üniversite arasında var olan güçlü bağlara dikkat çekerek, bu protokolün mevcut işbirliğini taçlandırdığını ifade etti. Daha önceki süreçlerde tıp eğitimi ve özellikle simülasyon teknolojileri konusunda karşılıklı etkileşim içerisinde olduklarını, BUÜ'den uzman ekiplerin yerinde eğitimler verdiğini hatırlatan Prof. Dr. Coşkun, bu sürecin artık resmi bir zemine oturtulmasının önemini vurguladı. Eğitici eğitimlerinden simülasyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu ortaklığın, her iki fakültenin öğretim üyeleri ve öğrencileri için akademik başarıyı artıracak bir gönül birliği olduğunu belirten Coşkun, işbirliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - BURSA