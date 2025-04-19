Bursa Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalığı Polikliniği Yenilendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi bünyesinde hizmet veren Göğüs Hastalığı Polikliniği, devlet desteği ve hayırsever bağışları ile baştan aşağı yenilendi.

Sadece Bursa'nın değil, tüm Güney Marmara Bölgesi'nden hasta alan BUÜ Hastanesi'nde yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Üniversite Yönetimi, hastane içerisinde yoğunluğun en fazla olduğu birimlerin başında gelen Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nin modernleştirilmesi ve hastalara daha iyi hizmet verebilmesi adına devlet ve iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından son derece önemli bir destek alarak polikliniği yenilemeyi başardı.

Kapsamlı bir yenileme ve değişimin gerçekleştirildiği polikliniğin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Prof. Dr. Cafer Çiftci, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, Prof. Dr. Züleyha Alper, Prof. Dr. Ahmet Ursavaş, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, Bursa Ticaret Borsası Meclis Üyeleri, Pirge Bıçakları Yönetim Kurulu Üyesi ve hayırsever Ömer Pirgeile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Rektörden bağışçılara özel teşekkür

Tören öncesi kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, projeye katkıda bulunan herkese teşekkür etti. "Hastanemiz, hepimizin göz bebeği ve bütün poliklinikler bizim için çok kıymetli" diyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Burası da uzun zamandır yenilenmeyi bekliyordu. Dekanlığımıza, Ömer Pirge Beye ve Bursa Ticaret Borsası yönetimine destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Nihayetinde devletimizin bize verdiği bütçeyi, kaynakları idareli ve etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz bu sebeple bağışçılarımızın desteği bu anlamda büyük önem arz ediyor. Üniversitemiz, büyük ölçüde Bursa'nın cömert bağışçıları sayesinde çok daha güzel, daha iyi, daha nitelikli hizmet veren bir yere dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Sevincimiz tarifsiz

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun ise, "Projemize Züleyha hocamın aracılığıyla göğüs hastalıkları konusunda hassasiyetleri olan Pirge ailesi ile görüşme yaparak başladık. Sürece katılan diğer bağışçılarımızın, üniversite yönetiminin ve başhekimliğin desteğiyle de bu güne geldik. Yaşadığımız sevinci tarif edebilmemiz, bunu kelimelere dökebilmemiz mümkün değil. Çünkü 30 yılı aşkın bir süredir beklenen ve en çok ihtiyaç duyduğumuz poliklinik alanı burasıydı. Emeği geçen herkese, öğretim üyeleri hocalarıma, bağışçı bulmak için çok emek veren Ahmet Ursavaş'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Önceliğimiz sağlık ve eğitim

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Aslım da eğitim ve sağlık başta olmak üzere toplumsal faydayı esas alan projelere her zaman önem verdiklerini vurgulayarak, özellikle pandemi döneminde de Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne çeşitli desteklerde bulunduklarını hatırlattı.

Törende konuşan Pirge Bıçakları Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Pirge ise hayırlı bir işe vesile oldukları için büyük bir mutluluk duyduklarını aktardı.

Törenin sonunda davetliler hep birlikte yenilenen poliklinikte incelemelerde bulundu. - BURSA