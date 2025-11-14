Haberler

Şehitlerimizin naaşları memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Şehitlerimizin naaşları memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti Haber Videosunu İzle
Şehitlerimizin naaşları memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Bursalı Binbaşı Serdar Uslu ile Astsubay Ramazan Yağız'ın naaşlarını taşıyan askeri uçak, Yenişehir'deki yoğun sis nedeniyle pisti pas geçti. Uçak Balıkesir'e yönelirken, şehit yakınları ve protokol havalimanında bekleyişini sürdürdü.

  • Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Bursalı Binbaşı Serdar Uslu ile astsubay Ramazan Yağız'ın naaşlarını taşıyan askeri uçak, Yenişehir havalimanına yoğun sis nedeniyle inemedi ve pisti pas geçti.
  • Uçak, diğer şehidi bırakmak üzere Balıkesir'e gitti ve havanın açılmasıyla Yenişehir'e geri dönecek.
  • Şehitlerin cenaze törenleri rötar yapabilecek ve naaşlar bugün toprağa verilecek.

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Bursalı Binbaşı Serdar Uslu ile astsubay Ramazan Yağız memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanacak. İki şehidin naaşını taşıyan askeri uçak Yenişehir havalimanına inmek istedi. Yenişehir'de yoğun sis olduğu için uçak bir saat havada tur attı ve daha sonra pisti pas geçti. Uçağın Balıkesir'e diğer şehidi götürdüğü havanın açılmasıyla Yenişehir'e tekrar geri döneceği öğrenildi.

ŞEHİTLERİ TAŞIYAN UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ

Şehitlerin aileleri ve Bursa protokolü iki askerin naaşını Yenişehir havalimanında bekledi. Şehitleri taşıyan uçak yoğun sis sebebiyle saat 11.00 ile 12 saatleri arasında havada tur attı. Ancak pisti pas geçince uçak diğer şehidi bırakmak üzere Balıkesir'e gitti. Havanın öğleden sonra açacağı belirtilirken, cenaze törenlerinin rötar yapabileceği öğrenildi.

Şehitler memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti

Şehitleri karşılamaya Bursa Valisi Erol Ayyıldız., Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz, Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, çok sayıda protokol mensubu ve askeri erkan da geldi.

Şehitler memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti

ŞEHİT YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Şehit Binbaşı Serdar Uslu'nun babası Ahmet Uslu annesi Fatma Uslu ile Harmancıklı şehit Ramazan Yağız'ın annesi Ayşe Yağız, abla Fidan Yağız ve iki dayısı katıldı. Şehit Ramazan Yağız'ın babası Selami Yağız'ın uzun süre önce vefat ettiği öğrenildi. Şehit aileleri metanetini korurken, Bursalı şehitler uçağın yeniden Yenişehir havalimanına dönmesiyle bugün toprağa verilecekler. Rötar sebebiyle havalimanında bekleyen şehit yakınları da misafirhaneye alındılar.

Şehitler memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti

Şehitler memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Muazzez Abacı'nın mal varlığı konuşulurken yakın dostundan açıklama

Muazzez Abacı'nın mirası ne kadar? Gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Kağıthane'deki patlamada yeni görüntüler! Yaralanan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı

Patlamada yeni görüntüler! Yaralı kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.