Bursa'nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 9 saatlik su kesintisi yaşanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUSKİ'nin çalışmaları kapsamında Osmangazi ve Yıldırım'da 25 Kasım 2026'da 09.00-18.00 arasında 9 saatlik su kesintisi yaşanacak. Kesinti Karapınar Mahallesi Aktaştepe mevkii ve çevresini etkileyecek; vatandaşlardan önceden tedbir almaları istendi.
Bursa'da iki ilçede yapılacak çalışmalar nedeniyle 9 saatlik su kesintisi yaşanacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisine gidilecek. Bu çerçevede, her iki ilçenin Karapınar Mahallesi Aktaştepe mevkii ve çevresinde 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yaşanacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Belirtilen bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları gerektiğini bildirdi.