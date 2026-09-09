Haberler

Bursa- İnegöl’de 500 polisle asayiş uygulaması

Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bin 500 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bin 500 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 polisin katıldığı uygulamada, bin 500 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Araçların da denetlendiği uygulamalarda herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni barajda bulundu

Ekipler sinyalin peşine düştü acı gerçekle karşılaştı
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı! Saygısızlığı yanına kar kalmadı

Bayrağa saygısızlık yanına kar kalmadı! Türk yargısıyla tanışacak
Önce taraftarla gerildi, sonra rest çekti! Göztepe kalecisi kadro dışı kaldı

Taraftara racon kesen Gürcü kaleci bedelini çok ağır ödedi
Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yahşi Cazibe'nin Simge'si ekranlara geri döndü! Görenler tanıyamadı