Bursa haberi... Bursa Tabip Odası, Tıp Öğrencilerine Burs Vermek İçin Konser Düzenledi

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

Bursa Tabip Odası, ekonomik zorluklar yaşayan tıp öğrencilere burs verebilmek için konser düzenledi. 5 Ekim'de yapılacak konserin geliri odanın burs fonuna aktarılacak. Bursa Tabip Odası Başkanı Tufan Kumaş, "Etkinliğe gelen herkes gerçekten zor durumdaki öğrencilere birazcık katkı sağlamış olacak" dedi.

Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenen ve şarkıcı Nida Ateş'in 5 Ekim Çarşamba günü Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryumu'nda sahne alacağı konserin bütün geliri, Bursa Tabip Odası tarafından öğrencilere burs olarak verilecek. Konserin biletleri Bursa Tabip Odası, Tabipler Lokali, Ezgi Kitabevi ve Caddeüstü Restaurantlarda satılacak.

Etkinliğe dair ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bursa Tabip Odası Başkanı Tufan Kumaş, bu zamana kadar hekimlerin özlük hakları, çalışma koşulları ve şiddetle ilgili birçok eylemde bulunduklarını ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda çaba gösterdiklerini söylerken en değerli çabalarından birinin de burs fonu oluşturmak olduğunu dile getirdi.

"BAZI ÖĞRENCİLER EKONOMİK ZORLUKLAR NEDENİYLE OKULU BIRAKIYOR"

Oda bünyesinde oluşturdukları burs komisyonunun 2011 yılından beri çalıştığını ve çok sayıda öğrenciye yardımcı olduklarını söyleyen Kumaş, "Çünkü hem ekonomik koşullar gittikçe ağırlaştı hem de zorluklar içerisinde okumaya çabalayan öğrencilerimiz var. Biz, özellikle bu öğrencilere destek olmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşayan hem barınma ile ilgili, beslenmeyle ilgili, giyinme yani temel ihtiyaçlarla ilgili çok sıkıntılar yaşayan öğrencilerimiz var. Bir kısmı yaşadığı bu ekonomik zorluklardan dolayı öğrenimini bırakmak durumunda kalıyor. Biz, birazcık dokunmak istiyoruz yarının meslektaşlarımıza. Onlara da yardımcı olmak istiyoruz. Onları kaybetmek istemiyoruz" dedi.

"KONSER GELİRİ ZOR DURUMDAKİ ÖĞRENCİLERE GİDECEK"

Oda olarak sınırlı kaynaklara sahip olduklarını ifade eden Kumaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsterdik ki elimizde çok daha büyük kaynaklar olsun, çok daha iyi imkanlar sunalım, daha büyük katkılar sağlayalım ama sınırlı kaynaklarla yine elden geldiğince öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu yardımın kaynağı da bağışçılarımız. Bağışlar, burs fonunun kaynağını oluşturuyor temel olarak. Bu konseri düzenlemekteki amacımız da buradan bir gelir elde etmek ve burs fonuna aktarmak. Sağ olsun değerli sanatçımız Nida Ateş, bu konuda bize yardımcı oldu. Dolayısıyla onun yardımıyla da böyle bir konserle öğrencilere umarım ki bir katkı sağlayacağız. Onun için herkesi davet ediyoruz. Gelen herkes gerçekten zor durumdaki öğrencilere birazcık katkı sağlamış olacak.

"HER YIL ORTALAMA 55 ÖĞRENCİYE BURS VERİLİYOR"

Şimdiye kadar 378 öğrenciye yaklaşık 800 bin lira civarında yardımda bulunduk. Geçen yıl 52 öğrencimiz vardı. Bir kısmı tabii ki mezun oldu. Dolayısıyla bu sayı her sene azalıyor ama burs komisyonumuz yeniden talepleri değerlendiriyor. Ortalama yıllık, yaklaşık bir rakam olarak 55 civarında öğrenciye destek olmaya çalışıyoruz."

Kumaş, konser etkinliği dışında dileyen kişilerin Bursa Tabip Odası'nın web sitesi aracılığıyla burs komisyonunun iletişim bilgilerine ulaşabileceğini ve banka hesaplarından bağışta bulunabileceğini söyledi.