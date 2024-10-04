BURSA Emniyet Müdürlüğü'nde 235 araç hizmete alındı

BURSA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 235 araç, hizmete alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alımı gerçekleştirilen 235 yeni araç, Bursa Çevik Kuvvet Müdürlüğü binasının bahçesinde düzenlenen törenle göreve çıktı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın katıldığı törende konuşan İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, "Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a bu ülkeyi savunmak ve ülke birliğini korumak için, bu vatana canını veren tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugün burada Bursa'mız ve teşkilatımız için önemli bir adım olan araç teslim törenimizi gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Emniyet teşkilatı olarak sahadaki etkinliğimizi, hızımızı ve gücümüzü arttırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısında en fazla düşüş yaşanan il olan Bursa'mız, aranan şahısların yakalanmalarında ise ülkede yine ilk sırada yer almaktadır. Suç ve suça karşı mücadelemiz, personelimizin üstün gayretiyle Bursa'mızı güvenli iller sırasında en üst sıraya taşıdı. Bununla yetinmeyerek, Bursa'yı dünyanın en güvenli şehri yapma konusunda kararlı mücadelemiz devam ediyor. Bursa'mıza kazandırılan 235 araçla daha güçlü ve görünür olarak, suç ve suçlu ile mücadelemiz artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın dua etmesinin ardından, araçlar İl Emniyet Müdürlüğü hizmetine alındı.