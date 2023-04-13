Bursa'da yüzlerce polis ve bekçi 'Asgari düzey uyarısı' yapan Kızılay'a kan dostu oldu

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından kan stoklarında azalma yaşanırken, Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören yüzlerce bekçi ve polis adayı gönüllü olarak Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 11 ilde 50 binin can kaybı yaşanırken, Türkiye ilk günden bu yana tek yürek oldu. Deprem nedeniyle kan stoklarında yaşanan sıkıntıların üzerine Bursa'da Emniyet Teşkilatı üyeleri, her yıl olduğu gibi bu sene de Kızılay'a bağışta bulundu. 'Asgari düzey uyarısı' yapan Kızılay'ın çağrısı üzerine Bursa POMEM'de eğitim gören 500 bekçi ve polis adayı, kan dostu olmak için seferber oldu. Gönüllü olarak kan bağışında bulunan teşkilat mensuplarının örnek davranışı ise yürekleri ısıttı.

İlk bağışı kendisi yapan POMEM Müdürü Polis Başmüfettişi 1.Sınıf Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, " Asrın felaketi olarak değerlendirilen deprem felaketinden sonra ve ramazan dolayısıyla kan vermekte sıkıntı yaşandığını duyduk. Bizler de toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla, 450 bekçi ve 100 polisimizle kan verme ihtiyacı duyduk. Kızılay ile irtibat kurduk. Böyle bir farkındalık oluşturarak diğer arkadaşlarımızı da kurumları da harekete geçirmek amacıyla güzel bir fayda sağladık. Buradaki arkadaşlarımızda sağ olsun katılım sağlayarak, gönüllü olarak kan bağışında bulundular" ifadelerini kullandı. - BURSA