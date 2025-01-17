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Barınaktan firar eden ayı 30 saattir yakalanamadı

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Bursa'da barınaktan firar eden ayı 30 saattir aranıyor. Karadan ve havadan arama çalışmalarının yapıldığı ayı için camilerden vatandaşların dikkatli olması için uyarılarda bulunuluyor. Dün en son Boğazköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yakalanan ayıyı o saatten beri ne gören ne de duyan oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ait Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden dün saat 07.00 sıralarında kaçan ayıya, halen ulaşılamadı.

CAMİLERDEN UYARI YAPILMAYA DEVAM EDİLİYOR

Tellerin üzerine düşen ağaç sayesinde kaçmayı başaran ayı için, ekipler seferber oldu. 30 saattir kaçak olan ayı için belli aralıklarla çevredeki camilerden vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, karadan ve havadan ise dron ile çalışmalar devam ediyor.

Barınaktan firar eden ayı 30 saattir yakalanamadı

AYININ ACIKTIĞINDA YEME GELMESİ BEKLENİYOR

Ormanın belli bölgelerine ve yol kenarlarına yem bırakan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bu bölgeleri ise aralıksız takip diyor. Ayının acıktığında yeme gelmesi, ekiplerin havadan veya karadan görmesiyle ayının kısa sürede yakalanması bekleniyor.

Barınaktan firar eden ayı 30 saattir yakalanamadı

EN SON GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Dün en son Boğazköy Mahallesinde güvenlik kameralarına yakalanan ayıyı o saatten beri ne gören ne de duyan oldu. Ekipler, ayının görülmesi halinde 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verilmesini istedi.

Barınaktan firar eden ayı 30 saattir yakalanamadı

Barınaktan firar eden ayı 30 saattir yakalanamadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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