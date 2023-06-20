Bursa'da Çilek Üreticisi İsyan Etti: "Geçen Sene 16 Liradan Satılan Dağ Çileği Bu Sene 7 Liraya Düştü"

Geçen sene tarladan 16 liraya dağ çileğini satabilen üreticiler fiyatların bu sene 7 liraya inmesine tepki gösterdi. Çilek fiyatlarına tepki gösteren üretici, "Milletin kolu kanadı kırıldı çünkü bu çileğin fiyatı geçen sene 15 liradan başladı, 16 liradan bitti. Bu sene köylünün umudu 17-20 lira gibi düşünüyordu. Öyle bir şey olursa da rahatlayacaktı ama hal böyle olunca vatandaşımız tarlaya gidip çilek toplamakla uğraşmayacak, tarlasındaki çileği zayi edecek" dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

Geçen sene tarladan 16 liraya dağ çileğini satabilen üreticiler fiyatların bu sene 7 liraya inmesine tepki gösterdi. Çilek fiyatlarına tepki gösteren üretici, "Milletin kolu kanadı kırıldı çünkü bu çileğin fiyatı geçen sene 15 liradan başladı, 16 liradan bitti. Bu sene köylünün umudu 17-20 lira gibi düşünüyordu. Öyle bir şey olursa da rahatlayacaktı ama hal böyle olunca vatandaşımız tarlaya gidip çilek toplamakla uğraşmayacak, tarlasındaki çileği zayi edecek" dedi.

Bursa'nın dağ ilçelerinde yetişen ve dağ çileği olarak da bilinen çileğin fiyatının geçen sene tarlada 15 liradan satılıp bu sene 7 lira satılmasına, çilek üreticileri tepki gösterdi. Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çilek üretimi yapan çiftçiler, çilek fiyatlarının tarladan düşük fiyata alınmasından kaynaklı üretici maliyetlerinin karşılanmadığını söylüyor.

"FİYATLAR GEÇEN SENEDEN AŞAĞI OLMAMALI"

Dağ çileği fiyatları belirlenmeden önce üreticilerin hevesle çalıştığını söyleyen Güner Aydemir, "3 gün önce fiyatlar tarladan köy içerisine getirirseniz 7 lira, biz alırsak 6 lira diye fiyat verdiler. Milletin kolu kanadı kırıldı çünkü bu çileğin fiyatı geçen sene 15 liradan başladı, 16 liradan bitti. Bu sene köylünün umudu 17-20 lira gibi düşünüyordu. Öyle bir şey olursa da rahatlayacaktı ama hal böyle olunca vatandaşımız tarlaya gidip çilek toplamakla uğraşmayacak, tarlasındaki çileği zayi edecek" dedi.

Geçen seneden beri üretim maliyetlerinin arttığını söyleyen Aydemir, bu nedenle umutlarının 17-20 lira civarında olduğunu dile getirdi. Bir işçinin günlük yevmiyesinin 250 lira olduğunu ifade eden Aydemir, "Bir işçi akşama kadar 300 liralık çilek toplayamıyor. 250 lirasını toplayan kimse alıyor, 50 lirası mal sahibine kalıyor. Bunun nerede karı, nerede kazancı? Onun için köylüler kan ağlıyor. En azından çileğin fiyatının geçen seneki fiyattan aşağı olmaması için destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇİLEK ÜRETİCİSİ AY MANTARINA YÖNELİYOR"

Dağ çileği fiyatlarına karşılık bölgeden yetişen ay mantarının daha yüksek fiyatlara satılabildiğini ifade eden Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaş çileğini topluyor, günlük 100-150 lira ya kazanıyor ya kazanamıyor. Bölgemizde ay mantarı yetişiyor. Bu mantarı vatandaş kilosunu 30 liradan toplayıp getiriyor, akşama da caminin önünde teslim edip parasını peşin alıyor. Gözümle gördüm, bir arkadaş 110 kilo mantar toplamış. 3 bin 300 lirasını akşam mantarını verip aldı. Hal böyleyken vatandaş çilekle niye uğraşsın? Adam tarlasındaki çileğini sürecek, bundan sonra mantar toplamaya devam edecek, bunu gösteriyor çünkü ne ekimi ne dikimi ne sulaması ne kazması ne sulaması var. Sezonu geldiği zaman günlük 100 kilo mantar toplayıp kilosu 30 liradan 3 bin lira cebine koyup gidiyor."

Dağ çileği işinin maliyetini kurtarmadığını söyleyen Mehmet Yılmaz, "Artık bu işi bırakma noktasına geldik. Köylüye tam destek bekliyoruz. Sıcağın altında toplaması kolay değil, iki büklüm eğiliyoruz" diyerek çilek üretiminin zorluklarına dikkat çekti.

"ZARARINA ÇALIŞIYORUZ"

Çileği ilk olarak fide şeklinde yetiştirdiklerini, verimin ise 2-3 yıl içinde alınabildiğini aktaran İsmail Kaya, "2-3 seneden beri çok iyiydi. Geçen sene 16 liradan bitti. Bu sene 7 liraya indi, fiyatlardan şikayetçiyiz. 7 lira maliyetini kurtarmıyor. 6 kişiyiz tarlada akşama kadar. Burada tam randıman almak için en az 10 kişi olması gerekiyor. Geçen sene böyleydi, bu sene neden böyle oldu? Yetkililere bunu sormak istiyorum. Fabrikalar mı almıyor yoksa piyasada bir durgunluk mu var, ihracat mı yok? Bunu açıklayan da yok. Pazarda aynı çileğin kilosu 30 lira en az. Yetmiyor, zararına çalışıyoruz" dedi.

"İŞİ BIRAKMA NOKTASINA GELDİK"

Üretim konusunda kendilerine destek verilmesini yoksa işi bırakma noktasına geldiklerini söyleyen Raife Kaya, "4 kişi var 200 lira için akşama kadar uğraşıyoruz. Biz bunu süreceğiz ama biz bu nimetin günahından kaçıyoruz. Öyle olmasa biz bunu toplamayacağız. Bize bir akıl versinler" sözleriyle çilek fiyatlarına tepki gösterdi.

Büyükorhan Barajı hakkında konuşan Kaya, "Barajın bize gelen kolu çalışmıyor. Senede 3 kez su kesiliyor 15-20 gün. Zaten sarardı yerlerimiz. Sulama sisteminde BUSKİ'den destek bekliyoruz. Diğer tarafın kolu iyi çalışıyor ama barajın bize gelen kolu hiç çalışmıyor" dedi.