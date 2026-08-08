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Bursa'da 530 Yıllık Vakıf Geleneği: 25 Çocuk Sünnet Ettirildi

Bursa'da 530 Yıllık Vakıf Geleneği: 25 Çocuk Sünnet Ettirildi
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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde düzenlediği sünnet şölenleri kapsamında Bursa Tophane Meydanı'nda 25 çocuk sünnet ettirildi. Sultan II. Bayezid'in 530 yıllık vakfiyesindeki hayır şartı yerine getirilirken, çocuklara hediyeler verildi, mehteran ve semazen gösterileri sunuldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde düzenlenen sünnet şölenleri kapsamında Bursa'da 25 çocuk sünnet ettirildi. Tarihi Tophane Meydanı'nda düzenlenen programda, Sultan II. Bayezid'in 530 yıllık vakfiyesindeki hayır şartı yerine getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen sünnet şöleni geleneği, Bursa'da düzenlenen programla devam etti. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu tarihi Tophane Meydanı'nda gerçekleştirilen programa il ve ilçe protokolü ile çocukların aileleri katıldı.

Program, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın teşekkür mesajının okunmasıyla başladı. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, Sultan II. Bayezid'in yaklaşık 530 yıl önce oluşturduğu vakfiyenin hayır şartı kapsamında Bursa'daki 25 çocuk sünnet ettirildi.

Çocuklara çeşitli hediyelerin de takdim edildiği programda Bursa Mehteran Derneği ve semazen ekibi gösteri sundu. Tasavvuf musikisi ve ilahilerin seslendirildiği etkinlikte, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından çocukların vatanına, milletine ve mukaddesatına bağlı bireyler olarak yetişmeleri için dua edildi.

Programda yapılan konuşmada, asırlardır sürdürülen vakıf medeniyeti geleneğinin yaşatılmasının önemine dikkat çekilirken, Sultan II. Bayezid'in vakfiyesindeki hayır şartını yerine getirmenin gururunun yaşandığı ifade edildi. Organizasyona katılan çocuklar ve aileleri ise düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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