Bursa'da Medya Mensuplarına Bağımlılık ve İntihar Konulu Farkındalık Eğitimi

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Bursa'da görev yapan medya mensuplarına yönelik, 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği Bağlamında Bağımlılık ve İntihar Haberleri' konulu farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, haberlerin, kamu güvenliği ve kamu yararı önceliği ve temelinde sunulmasının esas olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Osmangazi Salonu'nda 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği Bağlamında Bağımlılık ve İntihar Haberleri' ile 'Medyada Yer Alan İntihar ve Bağımlılık Haberlerinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri' konulu farkındalık eğitimi düzenlendi. İntihar ve bağımlılık oranlarının pek çok ülkede artış göstermesi nedeniyle, üzerinde önemle durulması gereken konular olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, "Bu konuda özellikle önleyici çalışmalara ihtiyaç vardır. Şeyh Edebali'nin 7 asır önce verdiği öğütle konuşmama başlamak isterim, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'. Medya, teknolojinin gelişimiyle insan yaşantısına hızlı bir giriş yaptı ve gündelik yaşamın önemli bir parçası halinde geldi. Medyanın, insanların duyguları, davranışları, tutumları üzerindeki etkisinin büyüklüğü, birçok araştırmanın konusudur. Bu anlamda, bağımlılık ve intihar olgusuyla, haber dili arasındaki ilişkinin incelenmesi hem dinamiklerin anlaşılması hem de önleyici tedbir açısından önem taşıyor. Biz bugün burada, 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği Bağlamında Bağımlılık ve İntihar Haberleri' konulu bir farkındalık eğitimi gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Farkındalık eğitimleri, kapasite, potansiyel ve empati geliştirme, duyarlılığı güçlendirme, kontrolsüz kaldığımız alanlara odaklanma, kendimizi tarafsız bir gözle izleme, düşünce, alışkanlık, tutum, davranış vb. rutin uygulamaları gözden geçirme, bütün bunları yeniden değerlendirme ve sorgulama imkan, kabiliyet ve fırsatları sunar" diye konuştu.

'HABER KAMU GÜVENLİĞİ VE KAMU YARARI ÖNCELİĞİ TEMELİNDE SUNULMALI'

Vakaları, bireysel yargılar doğrultusunda değil, ortak bir bakış açısıyla ve kabul gören baskın bir yaklaşımla haberleştirilmesinin önemine değinen Gölbaşı, şunları söyledi:

"Haberin kamu güvenliği ve kamu yararı önceliği ve temelinde sunulmasının esas olduğunu vurgulamalıyım. Gayet tabii ki bu konuda eksiksiz bir reçete sunmak mümkün olmasa da "Doğru Habercilik ve Medya Etiği Rehberi"nin önemli bir kaynak olduğunu belirtmek isterim. T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, medya mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak, uluslararası örnekler, evrensel ilkeler çerçevesinde derlenen bilgileri sistematik hale getirilerek hazırlanmıştır. Rehberde meslek mensupluğu, haber kaynağı, haberin sunuluş biçimi, haber düzeltme ve cevap hakkı, habercinin sosyal medya kullanımı başlıklarında kategorize edilen ilkeler yer almaktadır. Rehber, medya çalışanları ve araştırmacıları için önemli bir kaynaktır. Bilindiği üzere medyanın, yani doğru ve güvenilir haberciliğin, bireylerin bilgi ve haber alma hakkını kullanması ve demokrasinin güçlendirilmesinde önemli ve hayati rolü vardır. Medya, kamu adına görevini yerine getirirken, topluma haberin doğru ve zamanında sunulması, ayrıca kamu menfaati ve halka karşı sorumluluk ilkesinden hareket eder. Anlaşılacağı üzere medyanın bu fonksiyonunu gerçek manada icra etmesi, ancak etik ilkelerden ayrılmadan yapacağı mesleki üretimler ve habercilikle mümkündür. Bu doğrultuda basın meslek örgütlerince, mesleki ve etik ilkeler belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Başlıca medya etiği standartları, ahlaki kodlar ve değerlerin nelerden oluştuğuna bakıldığında doğruluk, dürüstlük, güvenirlik, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleriyle karşılaşırız. Evrensel ilkelerde de -yine benzer şekilde, temelde kişilik haklarına riayet eden, kamu yararı ve gerçeklere dayalı, hak temelli habercilik ve gazeteciliğin öngörüldüğünü söyleyebiliriz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı,sunumunda intihar, madde ve tütün bağımlılığı haberlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek "İntihar ve bağımlılık haberleri; çerçevesini aşan, okuyucuyu, izleyiciyi etki altında bırakacak nitelikte ve genişlikte tekrarlayan biçimde verilmemeli; haberleştirme itidalli ifadelerle yapılmalı. Bu tarz haberler, çok fazla tiraj alabilir ancak hiçbir fayda sağlamaz; aksine özendirici ve bulaşıcı olabilir. Ayrıca çevrimiçi ulaşma imkanıyla haberlerin etkisinin uzun süre devam edebildiğini vurgulamak isterim." olduğunu vurguladı.

Gölbaşı, sunumunun son bölümünde ulusal ve yerel medyadan seçilen, bağımlılık ve intihar haberleri eşliğinde karşılıklı değerlendirmede bulundu.

'ORTAK BİR ÇALIŞMA MODELİ İLE GÜÇLENECEĞİZ'

Programda konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım da "İntihar, toplumlarda gerek bireysel gerek ise sosyal olarak güdülenmiş insanlar varken, tam tersine yaşamı sonlandırmak üzere kurulu bir eylem. İntiharın önlenebilir bir eylem olmasına rağmen gerçekleşmesi, bizi çok yaralıyor. Önlenebilir bir ölümü, 'Nasıl önleyebiliriz?' diye düşünmeden edemiyorum. İnşallah sizlerle beraber ortak bir çalışma modeli ile beraber çalışmalara güçlenerek devam edeceğiz. 'Bir kişiyi kurtaran, bütün bir insanlığı kurtarmıştır' modeliyle hareket etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Gemlik Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Akan'ın, 'Medyada Yer Alan İntihar ve Bağımlılık Haberlerinin Toplum Ruh Sağlığına Etkileri' konulu sunumunu gerçekleştirmesinin ardından program son buldu.