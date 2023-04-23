Bursa Büyükşehir'e 3 yeni başkan

BURSA - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm makamlar çocuklara kalırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına da 3 yeni başkan oturdu. Makamını geleceğin başkanlarına devreden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm çocukların bayramını kutladı.

Bu yıl Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın aynı güne denk gelmesi çocuklara çifte bayram yaşatırken, geleceğin ülke ve kent yöneticileri bir günlüğüne de olsa makamları sahiplerinden devraldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da makamını Cavit Çağlar İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Hasan Eren Turna, Ayşenur Kaya ve Burcu Çiçek'e devretti. Geleceğin başkanları Heykel'deki tarihi binada düzenlenen devir teslim törenine okul müdürleri Abdürrahim Çiçek, sınıf öğretmenleri Şermin Çalışkan ve aileleri ile birlikte geldi.

Geleceğin belediye başkanlarını tek tek makam koltuğuna oturtan Başkan Alinur Aktaş, öncelikle Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı ve personel durumu hakkında bilgiler verip, yeni başkanların kent yönetimine dair hayallerini sordu. Başkanlık koltuğuna ilk oturan Hasan Eren Turna, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız'ı telefonla arayıp, Bursaspor'un hak ettiği yere gelmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılması talimatını verirken, kendisi için de Bursaspor forması, futbol topu ve ailesi ile birlikte gideceği bir maç için bilet istedi.

Hayvanları çok sevdiğini belirten çiçeği burnunda başkan Ayşenur Kaya da Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Esat Yalman'ı arayıp, okulundaki tüm dördüncü sınıf öğrencilerinin bir gün Hayvanat Bahçesi'nde ağırlanmasını istedi. Bir diğer başkan Burcu Çiçek de Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat'ı arayıp, okullarının bahçesine ağaç dikilmesi ve çevre düzenlemesi yapılması talimatını verdi.

Bu makamlar onların

Her yıl olduğu gibi bu yılı da 23 Nisan'ı birbirinden farklı etkinlikle kutladıklarını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Park'ta yaptıkları çocuk şenliğinin çok büyük ilgi gördüğünü hatırlattı. Meclisin açılmasının doğrudan çocuklarla bir ilgisi olmamasına rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Çünkü geleceğin milletvekilleri, bakanları, cumhurbaşkanları, valileri, belediye başkanları çocuklarımız. Bizler bu makamların emanetçileriyiz. Bu makamları bir gün onlara devredeceğiz. Onlar da gerçekten bu makamları hak ettiklerini gösterdiler. Ben bu vesileyle tüm çocuklarımızın bayramını bir kez daha kutluyorum" dedi.