Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: Erişilebilirlik bir iyilik değil, bir haktır

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşantılarını kolaylaştırmak için hazırlanan 'Engelsiz Bursa' projesinin tanıtımı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanı sıra özel gereksinimli vatandaşlar ile aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Herkes için erişebilir bir Bursa'nın mümkün olduğunu ifade eden Mustafa Bozbey, "Bursa'mız artık hayata başka bir pencereden bakıyor. Bizler, kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla eşitlikten, özgürlükten ve adil bir yaşamdan yanayız. Bursa idaremiz için bu konu tam anlamıyla bir vicdan meselesidir. Çünkü bu kent, toplumun yalnızca belli bir kesiminin değil, herkesin kentidir. Herkesin kenti olmak zorundadır. Bir çocuğun da bir annenin de bir gencin de özel gereksinimli bir hemşehrimizin de kentidir. Göreve geldiğimizde sizlere bir söz vermiştim. Bu kentte hiç kimse geride kalmayacak. Bugün, o sözün gereğini yerine getirmek için kararlılıkla çalıştığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'EŞİT ERİŞİM İLKESİYLE PLANLADIK'

Bozbey, şunları söyledi:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bilgilendirme ve danışmanlıktan evde bakıma, hasta naklinden psikososyal desteğe, ulaşım hizmetlerinden kültür, sanat ve spor olanaklarına kadar geniş bir alanda dezavantajlı hemşehrilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu destekleri, özel gereksinimi olmayan hemşehrilerimizle aynı ölçüde ve eşit erişim ilkesiyle planladık, planlamayı sürdürüyoruz. Peki, bu anlayışla neler yaptık diye sorabilirsiniz. Sürece birlikte başladık. Erişilebilirlik Komisyonumuzu oluşturduk. Fen İşlerinden Park ve Bahçelere, ulaşım şirketimizden Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (BUSKİ) ve Mali Hizmetler Dairesi'ne kadar tüm kurumlarımızı hedeflerimize ortak ettik. Bursa bugün itibarıyla çok önemli eşikleri geride bırakmıştır. İki sosyal tesisimiz, bir hizmet binamız ve 109 toplu taşıma aracımız erişilebilirlik belgesi almış durumdadır. Bu sadece bir başlangıçtır. Önümüzde uzun ama bir o kadar da kararlı bir yürüyüş var."

'100 ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ İŞARET DİLİ EĞİTİMİ ALDI'

Bursa'nın simgelerinden Atatürk Anıtı için de erişilebilirlik dönüşümü başlatıldığını belirten Bozbey, "Bununla sınırlı değiliz; tüm araçlarımızda ve kurumlarımızın tamamında erişilebilirlik uygulamalarını hayata geçirmek hedefimizdir. Projelerimizi tamamladık, ek projelerle devam ediyoruz. Anıtlar Kurulu'na sunduk, şu anda uygulamayla ilgili onay bekliyoruz. Onay çıkar çıkmaz hemen uygulamaya geçeceğiz. Atatürk Kültür Merkezi'mizde, müzelerimizde ve sosyal tesislerimizde de dönüşümler sürüyor. Yaklaşık 2 bin 300 civarında şoförümüz bulunuyor. Şu ana kadar 850 şoförümüz 'engelsiz iletişim' ve erişilebilirlik eğitimlerini tamamladı. Eğitimler devam ediyor, devam edecek. Kent Akademisi'nde 100 çalışma arkadaşımız işaret dili eğitimi alarak sürece dahil oldu. Engelsiz Turizm programımızla Bursa'mızın tarihi alanlarını özel gereksinimli vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 29 şehir içi tur düzenlendi ve bin 15 vatandaşımıza ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

'AFET ANINDAKİ İHTİYAÇLARI DETAYLI BİR ŞEKİLDE ELE ALDIK'

Bilgi İşlem Dairemiz aracılığıyla Engelsiz Bilişim Platformu için protokol çalışmalarının yürütüldüğüne değinen Başkan Bozbey, "Kent Parkı'nda gerçekleştirdiğimiz deprem farkındalık çalıştayında ise özel gereksinimli bireylerin afet anındaki ihtiyaçlarını detaylı şekilde ele aldık. Ardından 32 konteynerde kullanılacak tıbbi malzemelerin planlamasını tamamladık. Bunlar yeterli mi? Elbette değil. Çalışmalarımız devam ediyor, edecek. Bu hazırlık, Bursa'nın afet stratejisinde ilk kez bu ölçekte yapılan kapsamlı bir çalışma niteliği taşımaktadır. Ayrıca 805 hemşehrimize tekerlekli sandalye ve bakım-onarım desteği sağladık. Süreç devam ediyor, devam da edecek. Araç filomuzdaki liftli araç sayısı 2 bin 4'e yükseldi ve böylece hizmet kapasitemizi artırmış olduk. Tıbbi malzeme destekleri ve sosyal hizmetlerle ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

'SPORA ENGEL YOK'

Özel gereksinimli bireylerin spora olan yeteneklerinin keşfedilmesinin sağlandığını da belirten Bozbey, "Spora engel yok anlayışıyla müzik ve sanat eğitimlerini hayata geçirerek, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağladık. E-KPSS kurslarımız ve engelsiz istihdam projelerimizle gençlerimizi iş dünyasına hazırlıyoruz. Engelsiz Harita projemizle özel gereksinimli bireylerin erişilebilirlik ihtiyaçlarını içeren dijital bir veri tabanı oluşturduğumuzu da belirtmek istiyorum" dedi.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, BURSA'NIN DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ'

Daha erişilebilir ve herkesin için yaşanabilir bir Bursa için yola çıktıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026 yılı boyunca çalışmalarımızı 'Erişilebilir ve Eşit Bursa' misyonu altında sürdüreceğimizi açıkladık. Öte yandan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında başlayacak farkındalık yürüyüşümüzün yanı sıra konserlerden başarı hikayelerine, atölyelerden çeşitli etkinliklere kadar pek çok program sizleri bekliyor. Erişilebilirlik bir iyilik değil, bir haktır. Bu hakkı herkes için eksiksiz biçimde teslim edene kadar durmayacağız. Biliyorum ki bu yolculukta en büyük gücümüz Bursa'mızın köklü dayanışma kültürü ve büyük bir yüreğe sahip olan sizlersiniz."

