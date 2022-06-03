Bursa Barosu Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Haberler

Bursa Barosu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemleriyle ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Bursa Baro Başkan Yardımcısı Aslı Evke Yetkin, "Halkın bir kesimini bu eylemlere katılan yurttaşlara karşı tahrik ve nefret unsuru oluşturan sözlerle hedef göstererek ayrımcılık yapmasını esefle karşılıyoruz" dedi.

Bursa Barosu, TBMM'de partisinin grup toplantısında Gezi eylemleriyle ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesinde Bursa Adliyesi önünde konser ve festivallerin yasaklanması, Gezi Davası kararları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklama yapıldı. Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Aslı Evke Yetkin, şunları söyledi:

"HUKUK DEVLETİNİN ORTADAN KALKTIĞI BİR SÜREÇ"

"Son günlerde artan hukuka aykırı söylem ve eylemler, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması ve yasaklamalar ile son olarak Cumhurbaşkanı'nın yurttaşları ve özellikle kadınları hedef alan açıklamaları hepimizin malumudur. Ülkemiz; Cumhuriyet kazanımlarının, demokratik, laik hukuk devleti ilkelerinin aşındırılarak ortadan kaldırılmak istendiği, hukuka aykırı düzenleme ve fiili uygulamalarla temel hak ve özgürlüklerin hukuka aykırı bir şekilde sınırlandırıldığı, hukuk güvenliğinin ortadan kalktığı bir süreçten geçmektedir. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan; demokratik toplum düzeni ve çoğulcu bir hukuk devletinin temeli olan, düşünce ve ifade özgürlüğü ile bu hakkın bir tezahürü olan toplantı ve gösteri hakkı artık kullanılamaz hale getirilmiştir. Son günlerde Bursa da dahil olmak üzere, çeşitli illerde birçok festival, toplantı, basın açıklaması, konser gibi etkinlikler, dayanaksız iddialar ile yasaklanmış, bu hukuka aykırı uygulamalarla ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı ile bilim ve sanat özgürlüğü askıya alınmıştır. Anayasa uyarınca herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Gerek AİHM içtihatları gerek Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargı içtihatları uyarınca da barışçıl toplantı ve gösteriler amaç ve şekil bakımından sınırlandırılamayacağı gibi şiddet içermeyen her türlü açıklama, toplantı ve gösteri özgürlüğünün kullanımının sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda Anayasaya aykırı bir şekilde temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunan bu uygulamaları, yasaklamaları kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

"BAĞIMSIZ YARGIDAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bugün bağımsız ve tarafsız bir yargıdan söz edebilmek maalesef mümkün değildir. Mahkemelerce verilen 'adil' olmaktan uzak kararlar, hukuksuz ve siyasi saiklerle açılan davalar, hukuka aykırı gözaltı ve tutuklama gibi birçok uygulama ile AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının dahi tanınmadığı bugünkü mevcut yargı pratiği; mahkemelerin ve yargı sisteminin, siyasal etki ve baskı altında olduğunu, hatta yürütmenin bir kolu gibi davrandığını açıkça ortaya koymaktadır. Kamuoyunda 'Gezi Davası' olarak bilinen davada; somut hiçbir delil bulunmamasına ve daha önce verilen beraat kararlarına rağmen verilen mahkümiyet hükmü ile aralarında meslektaşımız Av. Can Atalay'ın da bulunduğu 7 kişinin tutuklanması da siyasallaşmış yargı pratiğinin örneklerinden biri olmuştur.

"BU NEFRET SÖYLEMLERİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Son olarak Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; TBMM'deki grup toplantısında, Gezi protestolarının yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmasında; bu eylemlere katılmış yurttaşlara ve özellikle de kadınlara hitaben, burada söylemekten hicap duyduğumuz, ancak ifade etmek zorunda kaldığımız 'eşkıya, terörist, çürük, sürtük, terör sevici' gibi hakaret ve ayrımcılık içeren nefret içerikli söylemlerde bulunmuştur. 2013 yılında Taksim Gezi Parkı'ndan başlayarak tüm Türkiye'ye yayılan kitlesel gösterilere katılarak Anayasal güvence altındaki demokratik bir hak olan barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan, 'adalet, özgürlük, eşitlik, yaşanabilir bir çevre' gibi demokratik taleplerini dile getiren milyonlarca yurttaşa yönelen ve özellikle kadın bedeni ve cinsiyeti üzerinden yapılan bu hakaretleri ve nefret söylemlerini asla kabul etmiyoruz.

"İDDİALARIN GERÇEK OLMADIĞI AÇIKLANMIŞTIR"

Yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında geçen ve Gezi protestolarında caminin içinde gerçekleştiği söylenen olaylarla ilgili iddiaların gerçek olmadığı; bizzat cami müezzini tarafından açıklanarak ortaya konulmuştur. Buna rağmen, bu ithamların sürekli olarak gerçekmiş gibi dile getirilmesi, yine Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasında da bu ithamların tekrar edilerek; halkın bir kesimini bu eylemlere katılan yurttaşlara karşı tahrik ve nefret unsuru oluşturan sözlerle hedef göstererek, ayrımcılık yapmasını da esefle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'nın 103. maddesindeki yeminine aykırı bir şekilde hareket ederek anayasal demokratik haklarını kullanan tüm yurttaşlara ve kadınlara ağır hakaret içeren ayrımcı nefret söylemi nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunduğunu hatırlatıyoruz. Avukatlar, tarih boyunca cübbelerini iliklememiş, hiç kimsenin önünde eğilmemişlerdir. Bursa Barosu olarak hukukun üstünlüğünü, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini savunmaya devam edeceğiz. Gerçek bir demokratik hukuk devleti idealiyle hukuksuzluklarla mücadele kararlığımızı sürdürdüğümüzü kamuoyu ile paylaşıyoruz."

ANKA / Yerel