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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirecek

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Bolu'dan Ankara'ya talepleri için yürüyüş gerçekleştireceklerini ifade eden Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, '3600'ü kamu çalışanlarına bir an önce yasalaştırın, söz verildiği gibi 3600 ek göstergeyi kamu çalışanlarına verin' diyeceklerini belirtti.

Bolu'dan Ankara'ya talepleri için yürüyüş gerçekleştireceklerini ifade eden Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, " Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım yapıyor. Biz 3 milyon 600 bin adım atarak hükümete, '3600'ü kamu çalışanlarına bir an önce yasalaştırın, söz verildiği gibi 3600 ek göstergeyi kamu çalışanlarına verin' diyeceğiz" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan Bolu'ya geldi. Bolu'da Köroğlu Heykeli'nin önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazgan, talepleri için 4 maddeli eylem planı yaptıklarını ifade etti. İlk 3 eylem planında istediklerini elde edemediklerini belirten Başkan Yazgan, Bolu'dan Ankara'ya seslerini duyurmak için yürüyüş yapacaklarını belirtti. Bolu'dan Ankara'ya yürümelerinin sebebinin 3 milyon 600 bin adım sayısına denk olduğunu dile getiren Başkan Yazgan, 3600 ek göstergenin yasalaştırılmasını istediklerini söyledi.

"Toplu sözleşme ikramiyesinin de ödenmesi için mücadelemiz bu anlamda devam ediyor"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Büro Memur-Sen olarak bir eylemlik sürecini başlatmış bulunmaktayız. Tabii kamu çalışanlarının önemli sorunları var. Bu sorunların sayısı çok ama en önemlilerini ele aldığımızda 3600 ek gösterge meselesi var. 3600 ek gösterge konusu, biliyorsunuz 4 meslek grubuna verilecekti. Daha sonra bizlerin yaptığı eylemlerle, söylemlerle bu diğer meslek gruplarına da yaygınlaştırıldı ancak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sözü verildi. Çalışma Bakanımız tarafından sözü verildi. Birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili olarak bir süreç var. Bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Toplu sözleşme süresi bitmeden bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) anayasa mahkemesine götürdüğü ve toplu sözleşme ikramiyesi olarak nitelediğimiz kamu çalışanlarının aldığı ikramiye maalesef iptal edildi. Bununla ilgili de bir düzenleme yapılmasıyla da bir söz verildi. Bu sözü de bekliyoruz" dedi.

"3 milyon 600 adım atarak yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz"

Başkan Yazgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3600 ek gösterge meselesinde toplu sözleşme de altına imza atıyoruz ve hala bekliyoruz. Bununla ilgili Büro Memur-Sen olarak 4 aşamalı bir eylem kararı aldık. Bunların son aşamasında da Bolu'ya geldik. Bu meydandan inşallah Bolu'dan Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu sorunların çözüme kavuşturulması için hükümetin bizim sesimizi duyması için buradan Türkiye genelinden gelecek 81 ilden gelecek şube başkanlarımızla birlikte Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleşecek. Birinci aşamada ne yapmıştık? Basın açıklamasıyla hükümete bu taleplerimizi iletmiştik. Arkasından kokart takma Türkiye genelinde takma yakalarımıza kokart takma eylemi yapmıştık. Arkasından da dilekçe eylemi başlatmıştık. En son aşama dördüncü aşamada da Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğiz. Neden Bolu? Çünkü Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım yapıyor. Biz 3 milyon 600 bin adım atarak hükümete, '3600'ü kamu çalışanlarına bir an önce yasalaştırın, söz verildiği gibi 3600 ek göstergeyi kamu çalışanlarına verin' diyeceğiz. Onun için Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 adım atarak yürüyüşümüzü kamu çalışanlarıyla birlikte gerçekleştireceğiz."

Yürüyüşün gerçekleşeceği günü açıklayan Yazgan, "24 Temmuz'da başlayacağız. Nasıl bitiririz bilmiyoruz. İnşallah 7-8 günlük bir süreç öngörüyoruz. Bolu'dan yürüyeceğiz" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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