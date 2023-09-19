Burhaniye'de Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ile Gazilik unvanının verildiği tarih olan 19 Eylül Gaziler Günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören ile kutlandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ile Gazilik unvanının verildiği tarih olan 19 Eylül Gaziler Günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Gaziler Günü törenine Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Topçu Yüzbaşı Yusuf Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve diğer ilçe protokolü temsilcileri katıldı.

Törende Kaymakamlık çelengi Kaymakam İlyas Memiş tarafından, Garnizon Komutanlığı çelengi Garnizon Komutanı Topçu Yüzbaşı Yusuf Kaya ve Belediye Başkanlığı çelengi Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden gazilerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu.

Gazi Nurettin Çınar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu öğrencisi Mustafa Ata Türkkan'ın Gazilerimize adlı şiiri okuması ile son buldu. - BALIKESİR